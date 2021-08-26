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別再死纏爛打！「這3招」讓12星座男離不開你

▲孫姓男子於2016年間與女子交往，期間孫利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲讓12星座男離不開的你方法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

感情世界裡，想要抓住一個人的心，實在不容易，但要記住，當對方不搭理你的時候，千萬不要死纏爛打，據《星座好朋友》網站分析，要讓12星座男離不開你，是需要方法的，一起來看看是什麼吧！

信任他，給他足夠的自由
代表星座：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

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讓這些星座男離不開你的方法，就是多一點信任，給予這些星座男足夠的自由，他們想要的愛情不是牢籠，不希望有了你就失去了自由，這些星座男可以多花一點時間陪你，但是沒辦法把全部的時間都給你，適當的給予彼此空間，多一點信任，少一點不必要的麻煩或誤會，他們自然會更喜歡和你在一起，捨不得離開你。

學會愛自己
代表星座：牡羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

讓這些星座男離不開你的方法，就是學會愛自己，你對自己沒有嫌棄、對自己有了欣賞，打理好自己的外在與內在，他們自然會被你散發出來的自信吸引，因為你知道自己夠好，所以這些星座男才會看見你的好，才會離不開像你這麼好的人。

有了愛情，也別忘了提升自己
代表星座：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

讓這些星座男離不開你的方法，就是你有了愛情之後，也沒有停下提升自己的腳步，你的生活中除了愛情你還有很多想做的事情，而且你會認真花時間、精力去做，讓自己處於進步的狀態，當你變得更優秀的同時，你的魅力才會一直都在，這些星座男的目光才會一直追隨你。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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