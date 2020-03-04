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撂人討債失手打成重傷　男遭「丟包」慘死！兇手15萬交保

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▲桃園市蘇姓男子不滿同為蘇姓男子欠錢不還，2日凌晨找來2位友人助陣，卻失手將蘇打成重傷，送醫丟包逃逸導致蘇男傷重不治。（圖／達志示意圖）

▲桃園市蘇姓男子不滿同為蘇姓男子欠錢不還，2日凌晨找來2位友人助陣，卻失手將蘇打成重傷，送醫丟包逃逸導致蘇男傷重不治。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子因同為蘇姓被害人有債務糾紛，2日凌晨相約談判債務償還問題，還找來陳姓、林姓友人助陣，4人在桃園區某處空地談判時一言不合大打出手，蘇姓被害人寡不敵眾被打成重傷，3人見蘇倒地不醒急忙送到醫院後丟包逃逸，蘇經急救後仍傷重不治，警方2日通知逃逸的陳、林等2人到案說明，偵訊後依殺人罪嫌移送偵辦，桃檢晚間複訊後諭令將蘇男15萬元交保，陳、林則各以5萬元交保。

檢警調查，29歲的蘇姓男子與20歲的蘇姓被害人有債務問題，2日凌晨相約在桃園區某處空地討論債務問題，蘇男找來陳姓與林姓友人助陣，但雙方卻一言不合發生肢體衝突，蘇男徒手攻擊痛打蘇姓被害人，導致傷重倒地昏迷，3人見情況不對，感緊將蘇送醫急救，但陳、林人卻丟包後逃離，僅留下蘇姓被害人與和蘇嫌在場，警方據報到場逮捕涉嫌行兇的蘇嫌到案。

桃園警方3日通知逃逸的陳、林2人到案說明與蘇嫌對質釐清案情，蘇嫌偵訊時坦承動手，但沒有殺人犯意；陳、林2人辯稱僅旁觀沒有動手，警方以殺人罪嫌將3人移送桃檢偵辦。

桃檢3日會同法醫相驗遺體，將擇期解剖釐清確實死因，檢方晚間複訊蘇等3人後依殺人罪嫌諭令蘇嫌15萬元交保，陳、林各以5萬元交保。

►「即日起，我退出老化黨。」

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