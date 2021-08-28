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美示警伊斯蘭國恐再襲擊　未來數天最危險

▲▼阿富汗喀布爾機場外發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗喀布爾機場外發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

阿富汗喀布爾機場昨天遭到伊斯蘭國襲擊，造成嚴重傷亡。美國國安團隊今天向總統拜登示警，喀布爾可能再度發生襲擊，未來數天將是撤離行動最危險時期。

阿富汗首都喀布爾機場外昨天傳出自殺炸彈攻擊事件，造成13名美軍喪生，15人受傷，另有上百名阿富汗平民傷亡。美國國防部將領泰勒（Hank Taylor）今天上午表示，昨天爆炸事件是由單一自殺引爆者所為，修正先前有關共有2名引爆者製造2次爆炸的評估。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）隨後發布聲明表示，拜登今天上午在白宮戰情室聽取國家安全團隊簡報，他們向拜登示警喀布爾可能再度發生恐怖襲擊，他們對喀布爾機場採取最大武力保護措施。

美國軍方表示，每隔數小時就會空運數千人離開阿富汗，會繼續優先疏散仍在當地的美國公民。拜登也指示國務卿布林肯（Antony Blinken）繼續透過外交與國際夥伴共同努力，確保第三國公民和持有簽證的阿富汗民眾，在美軍撤離後仍能離開阿富汗。

美軍行動指揮官也匯報以激進組織伊斯蘭國（IS）的區域分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）為目標的行動計畫，指出未來數天將是撤離行動執行以來最危險時期。

拜登稍後在會見來訪的以色列總理班奈特（Naftali Bennett）時也向媒體表示，阿富汗任務十分危險，美方人員損失慘重，但「這是一項值得的任務」，因為他們持續將民眾撤離當地，過去24小時內再有超過1萬2000人撤離。拜登也重申會完成任務。

伊斯蘭國宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）昨天在Telegram頻道承認犯案。

 

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