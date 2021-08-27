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值得深交的「星座TOP4」待人總是「掏心掏肺」

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

▲值得深交的星座朋友。（圖／unplash）

生活中心／綜合報導

人需要陪伴，生活中，你身邊可能朋友很多，但真心的朋友可能沒有幾個，據《星座好朋友》網站分析，12星座當中有4星座，如果把你當成「真」朋友，絕對會對你掏心掏肺，他們常常一個不經意的舉動都能暖到你！

第一名：射手座

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射手的熱情率真，注定他們的內心是善良的，常常不太會去隨便記仇，因為他們把得失看得很平常，一點也不會去太計較小細節，更多時候射手願意用寬容換取一次機會，哪怕最後仍被人性本惡打敗，依然不會後悔只會當成是學到一課。就連他們散發出的陽光，總會在不經意間溫暖到別人，是那種發自內心、自然的表現。

第二名：牡羊座

牡羊總給人大咧咧的感覺，一點也不細心，不過在真正認識他們後，卻會發現牡羊其實非常溫暖，尤其天生熱情勇敢的他們，一點也不吝嗇把自己的一部分溫暖分享給別人，尤其身邊的人也會被他們活潑的樣子給感染。牡羊雖然很天真，不過他們有顆溫暖別人的心，常常在一個不經意的舉動中就能溫暖到人。

第三名：天秤座

天秤天生單純的個性，常常給人一種不夠成熟的樣子，不過這樣的他們常常是個對待人很真心的人，尤其善解人意的他常常會把自己的正能量帶給身邊的人當個最給力的傾聽者。或許一開始的天秤還不夠溫暖，不過他們常常經過一段時間就會知道什麼是溫暖，加上內心善良體貼的他們，常常會在不經意間的一句話、一個舉動就讓人感覺溫暖。

第四名：雙魚座

雙魚一直是溫柔又細膩的人，因為心思很細膩常常能夠一下子的發現別人需要的是什麼，而給予最實際的貼心，或許他們的內心表較敏感，不過那也是因為他們太過細膩而比別人在意的多一點。其實雙魚內心是善良和溫暖的，只要夠了解他就會發現他們真的很溫暖，尤其在他們不經意的付出舉動中，常常會不小心的讓人很感動。

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