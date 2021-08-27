第7輪打AZ規劃曝「以第1劑為主」　何時公布細節？陳時中回應藏玄機

▲AZ疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

BNT疫苗就快到貨，中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布疫苗平台明日下午重啟，並且新增BNT疫苗選項。第七輪預計提供AZ疫苗，指揮中心規劃尚未接種第一劑對象為主，也會留部分給給第二劑。不過細節何時公布？指揮中心指揮官陳時中表示，「這兩天會跟大家報告，我們在等什麼？等疫苗有沒有確實到」透露近期還會有疫苗抵台。

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，26.5萬劑AstraZeneca疫苗已於今(27)日上午11時37分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

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指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，本次提供第六批疫苗，截至目前總計約267.4萬劑到貨。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至今(2021)年12月7日。