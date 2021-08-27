BNT疫苗120萬劑給學生「剩下80萬劑」怎麼分？　陳時中曝規劃

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日表示，BNT疫苗會在8月底、9月初到貨，會優先開放給學生施打，被問及BNT到貨120萬劑給學生，剩下80萬劑會怎麼規劃？陳時中表示，還是要看進貨順序，會依照1到10類順序按年齡層往下打。他另提到，AZ疫苗依照進貨量會在第七輪施打，會擴大第一劑量能，但還是會保留一部分給長者接種第二劑。

資深媒體人黃光芹在節目《新聞不芹菜》詢問BNT疫苗到貨消息，陳時中表示，自己與郭董事長一直有聯繫，但當初是台積電致電指揮中心，不過無論是鴻海、台積電、慈濟都講好了，最後推派台積電作為代表與指揮中心溝通。而指揮中心在接到現貨通報後，唯一考量則是「只要安全有效，就一定要」，因此不管外包裝貼了什麼標籤，依然決定要貨。

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陳時中另曝蔡英文總統和蘇貞昌院長在接獲通報時的看法，表示「只要對防疫安全有效，指揮官你就決定吧！」陳時中表示，在接獲通知後，也有回去檢視過去合約、外包裝還有出廠地。

黃光芹詢問，到貨疫苗是否「外殼有復必泰、瓶身有復星？」陳時中證實，但強調商業行為都尊重，雖然在預購時有要求，希望瓶身不要有復必泰，以確保出廠後不要再經過他人之手，不過這批是現貨，因此不會要求改標後才來台，「這樣就延後了！」而若是預採購疫苗，則還是希望符合國人期待。