防疫新規！機組員明起「不得在家居檢」　改到防疫旅館關5天

▲機組員檢疫新規明日上路。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎Delta病毒來勢洶洶，指揮中心下令，明（28）日起長程航班機組員不得「在家居家檢疫」，而是必須改在「防疫旅館」或「公司防疫旅館」內檢疫，檢疫期分別為第一類人員（打過第一劑疫苗未滿14天）7天、第二類人員（打過第一劑疫苗滿14天、打過第二劑疫苗未滿14天）5天。

民航局表示，鑑於Delta病毒穿透力強、傳染力高，國內與國際間已出現多起打完兩劑疫苗仍確診案例，為降低機組員與家人接觸的感染風險，因此，28日開始長程航班入境第三地的機組員返國後，均需於防疫旅宿或公司防疫宿舍接受居家檢疫。

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民航局副局長林俊良證實，已收到指揮中心要求，原先機組員可在自宅居家檢疫，但考慮到delta病毒傳染性高，因此明天開始要求機組員需在防疫旅館或公司防疫旅館隔離檢疫，期滿採檢陰性才可出關。

林俊良解釋，第一類機組員為打過第一劑疫苗未滿14天，此類人需要7天居家檢疫、7天自主健康管理；第二類機組員為打過第一劑疫苗滿14天或打過第二劑疫苗未滿14天者，此類人需要5天居家檢疫。過去機組員可在自宅居家檢疫，不過明日起改為需在防疫旅館或公司防疫旅館檢疫隔離7天、5天。

▲機組員現有防疫規定。（圖／民航局）