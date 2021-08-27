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美國新冠住院患者破10萬人！「Delta肆虐」感染激增：多數沒打疫苗

▲▼美國已超過10萬名患者因感染新冠肺炎住院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國已超過10萬名患者因感染新冠肺炎住院。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在傳播力更強的Delta變種病毒強勢來襲下，全球疫情變得更加嚴峻！美國即便已有超過5成以上的人口接種過新冠疫苗，卻還是有10萬人因感染新冠肺炎住院，是今年1月以後首度超過10萬人大關，與9周前相比足足高出6倍。醫護人員無奈坦承，如今的數據皆顯示狀況比去年8月更糟，然而卻年美國還未有人接種疫苗。

根據美媒《CNN》報導，美國衛生及公共服務部（HHS）的數據顯示，目前因新冠肺炎住院的患者有10萬317人，面對比起9周前高出6倍的病患人數，而上次住院人數超過10萬，已經是去年11月至今年1月初的事情。醫護與研究人員只好無奈表示，醫療資源已瀕臨崩潰，他們被迫再次接受一波又一波的患者。

醫護人員與專家們表示，今年絕大多數的住院新冠患者都沒有接種過疫苗。美國食品藥物管理局（FDA）疫苗諮詢委員會成員奧菲特博士（Dr. Paul Offit）分析，「目前的數據很多都比去年8月更糟，去年8月還沒有疫苗時，所有的人口都可能受病毒感染，然而現在全國已有一半以上人口接種過疫苗，數據上卻更糟。」

他認為，「Delta變種病毒是一個很大的扭轉因素！」

美國各個地方的疫情證實，沒有接種過疫苗的人，更容易遭受新冠病毒的威脅。洛杉磯公衛部一份數據顯示，從今年5月1日至7月25日統計上來看，未接種過疫苗的感染比例是已接種2劑疫苗者的4.9倍、住院機率更高達29.2倍。而在接種2劑疫苗的人之中，僅3.2%需要住院、0.5%的患者住進加護病房、0.2%的患者須戴上呼吸器。

另外，佛羅里達州的疫情是美國所有州之中最嚴峻的，平均每10萬人就有高達80人因感染新冠肺炎住院，其次是阿拉巴馬州、密西西比州、喬治亞州與路易斯安納州。

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