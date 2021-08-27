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鮮肉藝人標配「油頭粉面＋蘭花指」　中共黨媒批：娘炮形象須遏制

▲大陸選秀節目青春有你。（圖／CFP）

▲中共黨煤批評綜藝節目中的「花美男」形象。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共黨媒《光明日報》今（27）日刊文痛批大陸演藝圈男藝人「娘炮形象」，經過經濟公司商業包裝和市場炒作後，成為青少年偶像，「這股從娛樂圈席捲而來的病態審美風潮，對青少年審美取向的惡劣影響，不能不引起全社會的重視。」

▲大陸選秀節目青春有你。（圖／CFP）

▲大陸演藝界粉絲「飯圈文化」引起關注，連男藝人的外在形象也遭媒體批評。（圖／CFP）

《光明日報》報導，近年來，「娘炮形象」在影視界和娛樂圈愈演愈烈，成為一種社會問題。所謂「油頭粉面A4腰，矯揉造作蘭花指」，一些舉止扭捏作態、喜歡撒嬌賣萌的「小鮮肉」，經由影視製作機構和經紀公司商業包裝和市場運作，成為許多青少年的偶像。

報導稱，「娘炮形象」發端於某些娛樂節目和影視作品。日韓明星中的「花美男」形象，成為一些中國藝人效仿的對象，他們打著「做自己」的旗號，在節目、劇作、社交媒體上展示所謂的獨特個性和審美，並通過媒體宣傳和商業運作進一步包裝美化。部分影視劇的創作者在挑選演員時，不論什麼題材與劇情，也不顧角色匹配度、演技、藝德等，主演只選容貌艷麗的所謂「花美男」。

此外，文章還批評，大陸某些節目中的男藝人和男性角色有的妝容濃重、衣著妖艷、雌雄難辨，甚至把刻薄沒教養當成個性，自私自利、缺乏擔當。在商業運作下，「小鮮肉」們迅速走紅，片酬也水漲船高。一些明星為了保持自己的商業價值，刻意製造熱點，曝光私生活，炒作緋聞，蹭熱度，引導粉絲投票刷榜。

更有甚者故意挑起或煽動粉絲之間的爭端，造話題、買熱搜，刻意製造一場場網路罵戰，使得社交媒體上烏煙瘴氣，「不少青少年為了成為像他們一樣的明星，用青春做抵押，離開學校，投入練習生藝人生涯。」

文章強調，文藝工作者應從中有所啓悟，只有用正能量贏得大流量，才會既有市場，更有口碑，「只有多管齊下，才有可能從根本上扭轉這股畸形審美風氣。在青少年價值觀形成的關鍵時期，要引導他們扣好人生第一粒扣子，使社會文化審美實現健康發展。」

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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