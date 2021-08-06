微博關「明星勢力榜」促理智追星　杜絕粉絲非理性應援、刷榜

▲微博明星勢力榜分為多個榜單。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸影星吳亦凡7月底遭警方逮捕後，不少粉絲在微博上串連要「營救吳亦凡」，此外，青春有你等網路選秀節目也數度因粉絲瘋狂追星衍生問題，引起官方注意。對此，大陸微博今（6）日宣布，為倡導粉絲理智追星，履行企業主體責任，決定下線「明星勢力榜」。

▲微博官方宣佈關閉「明星勢力榜」功能。（圖／翻攝微博）

微博管理員公告指出，「明星勢力榜」於2014年上線，設立初衷是為打破當時單純以粉絲數量、互動量作為評價明星影響力的標準，依託明星微博活躍度、閱讀量、社會影響力等，以微博真實數據為依據，客觀反映明星綜合熱度、公益正能量傳播力和全站媒體影響力。榜單也是首個引入「正能量」數據維度的明星綜合榜單，鼓勵明星積極參與社會公益和正能量傳播。

公告提到，隨著參與明星和粉絲日益增多，「明星勢力榜」的影響力不斷擴大。為維護社區內的良好秩序，引導粉絲理性追星，「明星勢力榜」數次更新計分規則，包括於2017年8月調整互動計分規則，同一賬號互動多次只記一人次；2018年8月調整閱讀計分規則，同一賬號閱讀多次只記一人次；2019年8月將愛慕值鮮花購買，調整為微博季度、年度會員每月免費獲贈3朵、5朵鮮花；2021年7月關閉送花通道，取消「愛慕值」等。

▲吳亦凡粉絲揚言「劫法場」遭央視怒批「腦殘粉、無腦兒」。（圖／翻攝微博）

不過，受到最近一年來部分明星粉絲群體非理性應援、刷榜等問題越演越烈，對明星勢力榜評分機制形成挑戰，榜單不能全面客觀地反映明星的社會影響力，也與健康的星粉互動生態產生偏離，微博決定將「明星勢力榜」下線，進行多維度改造升級。

公告強調，微博未來將探索全新的融合媒體評價、作品評價的綜合評價體系。在平台數據基礎上，新榜單將引入第三方評分數據，擬從媒體影響力、作品影響力、正能量指數、藝人活躍度、商業價值等維度綜合評估明星影響力，打造明星全面影響力榜單。

同時，全新的評分機制將遏制粉絲集資、打榜、控評等行為，倡導粉絲理智追星，鼓勵明星以作品、公益等內容與粉絲進行良性互動。