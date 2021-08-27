喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝！拜登下令報復IS

記者崔子柔／綜合報導

激進組織伊斯蘭國（IS）昨（26）日在阿富汗首都喀布爾（Kabul）國際機場進行2起自殺炸彈攻擊，造成至少72人死亡，一段現場的影片曝光被瘋傳，屍橫遍野的狀況相當淒慘。

▲喀布爾機場現場屍橫遍野。（圖／翻攝自推特）



其中有12名美軍在炸彈攻擊中喪命、15人受傷，另造成至少60名阿富汗人死亡、143人受傷。自塔利班（Taliban）奪得阿富汗政權以來，不少民眾聚集在喀布爾機場外，希望能等到離開阿富汗的班機，卻不幸遭到攻擊。

不少現場畫面在推特上瘋傳，其中一支短短5秒的影片已經超過百萬次觀看，畫面中可見滿地都是血淋淋的屍體，充滿哭喊的聲音，實在目不忍睹。

▲喀布爾機場爆炸畫面。（圖／翻攝自twitter／@JunaidAliVirk6）



拜登對此表示，「我們不會原諒、不會遺忘。我們會把你們（凶手）抓捕到手，要你們付出代價」、「我們不會被恐怖分子嚇阻。我們不會讓他們阻止我們的（撤離）行動，我們會繼續撤離」。

喀布爾日前再度落入塔利班組織（Taliban）手中後，美方與塔利班達成協議，要在本月31日前完全撤出阿富汗。現在美國和其他西方國家正快馬加鞭從喀布爾機場撤離國民和部分阿富汗籍員工。