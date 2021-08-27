扯！塔利班「不識字」看不懂出境許可　害阿富汗機場撤離大卡關

▲美軍搭乘在喀布爾機場搭乘C-17運輸機，撤離阿富汗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

塔利班武裝份子15日攻下阿富汗首都喀布爾，宣布重新掌權，並控制當地機場，禁止阿富汗人民出境。塔利班在喀布爾國際機場周圍設立多個檢查哨站，嚴格管控出境名單，不過如今卻傳出，機場內也陷入一片混亂，因為即使有合法撤離文件與相關簽證也無法順利出關。日媒報導，有可能是因為塔利班成員不識字，才會導致阿富汗機場徹離大卡關。

根據《朝日新聞》報導，喀布爾國際機場自從被塔利班份子掌控後，已經超過10天陷入混亂，大批阿富汗群眾抱持最後希望聚集在機場外，渴望能搭上他國軍機撤離。不過塔利班堅決禁止阿富汗人民離開，不但喊話「沒有證件的阿富汗人不該去機場」，甚至還開槍驅趕靠近機場的阿富汗民眾。

▲喀布爾機場人群。（圖／達志影像／美聯社）



塔利班雖然表示，沒有證件可以證明自己需要撤離的阿富汗人不該去機場，然而事實上，即使擁有有效的撤離許可可能也無法順利進入機場。據了解，塔利班份子掌控喀布爾國際機場後，在周遭設置了多個檢查哨站，不過部分負責管制的塔利班份子疑似不識字，因此即使對方出示有效文件，他們也看不懂，導致喀布爾機場的撤離行動嚴重卡關。

另一方面，由於喀布爾機場外圍被上千名阿富汗民眾包圍，因此就算擁有撤離許可也很難跨越人牆，更別說塔利班份子時不時在機場外發動恐嚇性槍戰。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast