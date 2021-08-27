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首批BNT釋出80萬劑供民眾接種　陳時中證實將開放意願登記

記者黃翊婷／綜合報導

195萬劑BNT疫苗預計將在8月底、9月初運抵台灣，由於BNT疫苗抵達後將優先開放給12至18歲的學生施打，但扣除學生族群，大約還有80萬劑疫苗可以分配。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近期會讓民眾進行意願登記，再依接種順序逐步開放施打。

▲▼德國BioNTech新冠疫苗，BNT疫苗。（圖／路透）

▲BNT疫苗運抵台灣後，將優先開放給學生族群施打。（圖／路透）

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟一共購買1500萬劑BNT疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘甚至親赴歐洲催貨，接著便傳出有大約195萬劑BNT會在8月底、9月初運抵。關於BNT是否真的要來了，指揮官陳時中26日在疫情記者會上證實，事實與報導內容相去不遠，未來首批BNT到貨後，會優先開放給學生接種。

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陳時中進一步說明，目前比較傾向直接在校園施打，基本上會由年齡大的逐步往下接種，實際情形要看到貨量再進行詳細規劃，不過，應該會比照流感疫苗接種方式，需要家長簽署同意書後再施打。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中證實陸續會有新疫苗到貨。（圖／指揮中心提供）

此外，BNT疫苗優先開放給學生施打一事，各界已經議論多時，首批到貨的BNT大約195萬劑，扣除12至18歲的學生族群，預估還會剩下80萬劑。而這80萬劑要怎麼分配，陳時中說，近期會在「COVID-19公費疫苗預約平台」開放BNT的選項，讓民眾進行意願登記，之後再依接種順序逐步開放施打。

至於外界對於BNT疫苗瓶身印有簡體字的爭論，陳時中表示，瓶身有簡體字是因為復必泰本身就簡體字，重點是內容物是大家需要的，安全有效才是他們最關心的部分。

最後是大眾關心的疫苗劑量問題，傳聞27、28日將分別有26.5萬劑AZ疫苗，以及捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，總共29.5萬劑新冠疫苗抵台。據了解，自購AZ疫苗27日上午將自韓國空運來台，預計中午抵達桃園機場；不過指揮中心強調，各種疫苗到貨訊息，會在27日下午疫情記者會上統一說明。

▼傳聞今明兩天會有29.5萬劑疫苗到貨。圖為莫德納疫苗。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲▼莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

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