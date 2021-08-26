48歲啃老「尼特族」原來是這個意思！　英日韓文學起來

記者張靖榕／綜合報導

日本實境秀48歲啃老巨嬰賴在沙發上爆哭拒絕工作的影片，日前引起網友熱烈討論，後來「真相反轉」，原來巨嬰實境秀根本不是真的，而是求職App的廣告，又再次引發熱議。Podcast節目《宇宙人外信》，最新一集就要針對日本「啃老族」、「尼特族」等現象介紹英、日、韓文單字。

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進入超高齡化社會的日本「啃老」已經變成現象，賴在家不願工作的情況更衍伸出專門的名詞「NEET」，也就是「尼特族」，英文中「NEET」其實是縮寫，原文是「Not in Education, Employment and Training」（現在沒有正在受教育、受雇也沒受訓練的人）。日韓文則是直接取自NEET，分別為「ニート nito」、「니트족 niteujog」。

▲啃老男在沙發上擺爛掙扎。（圖／YouTube／ウマヅラビデオ）



主持人Ethan劉傑中也說到其實在美國生活中，爸媽面對這種懶鬼、懶惰蟲，都會用比較輕微的責備語氣去形容他們是「lazy bum」，「bum」是屁股的委婉說法，若更直接就會說「lazy ass」；而一個人老是愛打混摸魚，則會說他是「slacker」，也是懶鬼的意思。

不論是巨嬰、懶鬼或是啃老族，都給人一種整天無所事事、到處閒晃不想承擔責任的印象，所以若要一個人不要再這樣了，可以說「stop loafing around」。日文形容無所事事則會用擬態詞「ぶらぶら burabura」，像是漫畫中主角在地板上滾來滾去那樣；韓文則是「빈둥거려 bindung-geolyeo」。

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