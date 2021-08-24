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戀童癖養小鬼成魔！買凶殺小六男童陪葬　10少男收禮物也遭下手

▲▼陳天心、李靖殺害新竹小六男童。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲戀童男李靖（中）策畫謀殺案，要小六男童球球（右）一起陪葬。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

新竹一名25歲的男子李靖患有戀童癖，利用遊戲點數卡、玩具吸引國小男童，共計犯下25次猥褻、性侵案，2015年領有身心障礙手冊的他竟縝密策畫謀殺案，讓好友陳天心勒死最心愛的男孩陪葬，再點燃水煙式殺蟲劑輕生，獲救後逃死，與陳男遭判無期徒刑確定；Podcast節目《我在案發現場》中提到，李靖深信泰國養小鬼「帕嬰」可以替自己招來財運，但夜半他卻頻頻聽到屋內有孩童跑步聲響，讓他害怕到難以入眠。

▼聽Podcast《我在案發現場》偵辦員警談李靖拐殺男童內幕。

就讀新竹某國小六年級的男童球球（化名），父親在竹科擔任工程師，母親也在竹科內上班，個性單純、課業認真，但在2015年5月12日這天晚上6點多仍未返回家中吃飯，讓爺爺覺得不對勁決定先行報案，球球父母接到通知後，才發現兒子下課後根本沒去安親班，安親班還接到一通自稱是國小主任的來電，對方稱球球要留校無法去上課。

母親與同學聯繫後，他們稱「球球是去小寶家了！」並告知小寶這位大哥哥就住在學校不遠的社區內，時常會跟大家打球、玩線上遊戲，還會買飲料、零食請客；警方前往社區探訪雖未找到倆人蹤影，不過向管理員請教後，鎖定了「李靖」就是孩子口中的小寶，接著去李靖的戶籍地查訪，家人卻稱與他許久未見，現場致電後也無法與李靖取得聯繫。

▼男童球球因為在學校球場打球結識李靖。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼陳天心、李靖殺害新竹小六男童。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方毫無頭緒，只好再度返回社區內找尋線索，這次他們細看了大樓監視影像，發現4點多下課後李靖與球球共同進入社區，並上到9樓租屋處，約30分鐘後李靖抱著渾身癱軟的球球，與另名神祕男子進入電梯、前往隔壁棟4樓另一個住處，最後神秘男子離開社區，李靖則返回4樓屋內，球球再也沒出現在監視影像內。

晚間11時許確認影像後，員警起先還以為球球只是睡著，隨即前往4樓搜索、敲門要將他帶回家，但房門內卻傳來無意識的呢喃聲，還拉開一個門縫，警方擔心孩子安危強行破門，發現房間瀰漫著水煙式殺蟲劑的難聞氣味，李靖精神渙散倒臥在沙發上，至於球球則躺在床上、鼻子流出一大坨黃色液體，已經氣絕多時。

所長猛力搖晃李靖，要他說清楚另一位神祕男子是誰，精神渙散的他只能說出「陳天心」三個字，要進一步問話時他就口齒不清，只好先行送醫。警方還在屋內找到他留下的6頁遺書，其中5頁則寫給5名男童，要大家原諒他的不告而別，還說「來生希望我們能在新竹當真正的親兄弟，再度續緣」，並希望能跟小寶火化在一起。

▼球球與李靖一前一後進入社區。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼陳天心、李靖殺害新竹小六男童。（圖／記者陳豐德翻攝）

此外鑑識人員也在9樓李靖的住處內發現一個詭異的供桌，上頭放置的小棺木內，擺放了用骨頭刻成的人像，也就是他養的泰國小鬼「帕嬰」，還擺放了玩具車、零食要供奉，卻疑似因為帕嬰不聽從指示，李靖還在一旁擺設了泰國鬼妻「幽魂娜娜」，要她協助管教，現場氣氛詭譎讓採證小組不寒而慄。

專案小組擴大調閱影像後，發覺神31歲陳天心案發後就搭乘火車前往嘉義，隔天下午在住處將他拘提，他起初矢口否認犯案，還說與球球不認識，但在警方開導下，陳天心終於坦承是為了李靖答應的50萬元及葬儀社主任職務，才用自己手臂活活將小寶給勒斃，李靖後續坦承整起殺童案確實由他策劃。

▼李靖供桌上所擺放的帕嬰與幽魂娜娜。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼陳天心、李靖殺害新竹小六男童。（圖／記者陳豐德翻攝）

25歲的李靖國中畢業離家後，常以唸書、學音樂為由向家人討錢，他對外聲稱自己在大學唸書、當小提琴家教，實則是個在五金行打工仔，並領有中度的身心障礙手冊。警方清查，案發前李靖就曾因猥褻男童進出過警局，除了跟球球關係好之外，他也跟另4名男國中生玩在一起，還會請他們到租屋處打掃、玩遊戲，並給他們零用錢，收入不高的他入不敷出，開始四處欠債，加上生活壓力大，李靖萌生死意後又不敢獨自上路，決定找球球陪葬共赴黃泉。

而個性木訥、思想天真的陳天心原本唸嘉義大學進修部獸醫系，延畢七年後肄業，由與沒有正式職業證照，只能在獸醫院擔任外科助理，他說約2年前在一次泰國旅行團與李靖結識，李靖佯稱自己是葬儀社主任，月入數十萬，若陳天心要加入的話得先付「治裝費」到公司戶頭，殊不知該戶頭竟然是李靖房東的，陳傻傻匯了款等同替李繳完房租。

陳天心匯款完搭車至新竹，原本以為就此事業順遂，但李靖繼續編織謊言、拖延時間，陳只好暫時至拉麵店打工謀生。為了圓謊，李靖聲稱自己不想擔任葬儀社主任了，只要陳天心將競爭葬儀社業者的兒子給殺死，主任職務就能由他接任，老闆還額外給50萬元報酬，並拿了一把武士刀，要陳天心在球球返家必經之路的超商前將他殺害，陳不敢在動手因此作罷。

▼李靖對外謊稱自己是小提琴家教，實則在五金行打工。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼陳天心、李靖殺害新竹小六男童。（圖／記者陳豐德翻攝）

殺心已起的李靖又策畫了方法，要陳天心至他的9樓租屋處內埋伏，9號當天4點下課後，李靖就帶球球到家中玩網路遊戲，躲在廁所的陳則趁機從背後靠近，將球球勒斃。期間陳天心覺得球球已經癱軟、徹底斷氣，準備鬆手時卻遭李靖制止，導致整個殺害過程長達10分鐘，直到李靖比出「OK」的手勢，陳天心才敢放手。

為了拖延被發現的時間，李靖還拿陳天心的手機，佯稱自己是國小主任打到球球安親班內，最後在4樓住處服用三、四級毒品，並燃放水煙式殺蟲器企圖輕生，所幸警方此時趕抵、撞開房門，才將他緝捕送醫治療；他向檢警說，因為自己下不了手，才會找陳天心殺害男童。

▼陳天心輕信李靖謊言，為了50萬元及職務殺人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼陳天心、李靖殺害新竹小六男童。（圖／記者陳豐德翻攝）

檢警清查李靖從2014至2015年5月間，共搭訕10位未成年的少男、男童，分別在租屋處、電影院、網咖、國小廁所這些地方猥褻得逞，甚至性侵其中一名少年，共計犯下25起案件，2019年遭判合併執行有期徒刑18年9月。

至於殺人部分，一、二審都認定此案非隨殺殺人，也跟反社會性格的罪犯不同，未達到需永世隔絕的必要，而且判死要符合兩公約的死刑條件，並非殺害對象是男童就得一率處死，因此判陳、李都是無期徒刑；最高院則認為，雖然心理鑑定報告有提到李靖的戀童傾向難以改變，但目前仍無實證依據，能證明李靖假釋後有再犯可能性，因此駁回上訴，李靖、陳天心無期確定。

專案警方在真實犯罪Podcast《我在案發現場》中還原偵辦經過，並指出李靖習慣說謊，所編織出來的謊言相當縝密、一層接著一層，讓人難以想像他真的領有智能障礙中度的身障手冊；而根據時間推敲，李靖第一次鑑定後的隔年，他就因為持有手冊免疫，當時外界也質疑他是不是連負責鑑定的心理醫師也騙過……

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▼法官最終判李靖無期徒刑確定，讓他逃過死刑。(圖／資料照)

疑似養小鬼，殺害小六男童說要陪葬的李靖，竟向男童父親說「不要被仇恨蒙蔽」。(圖／記者楊佩琪攝)

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