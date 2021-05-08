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7天7夜不間斷！屏東護國息災祈福大法會登場　官民齊心祈雨

▲中國佛教會會同屏東縣佛教會在妙光寺舉辦「萬緣護國息災祈福大法會」 。（圖／中國佛教會提供，以下同）

▲中國佛教會會同屏東縣佛教會在妙光寺舉辦「萬緣護國息災祈福大法會」 。（圖／中國佛教會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由中國佛教會主辦，屏東縣佛教會承辦的「萬緣護國息災祈福大法會」於5月2日起一連7日在屏東縣妙光寺舉行，由全國縣市佛教會依據經典輪流恭誦《大雲輪請雨經》，連續7天7夜 24小時不間斷，表達最真誠的祝禱來祈雨，今（8）日是最後一天，內政部長徐國勇等各市縣官員將到場參，期盼化解旱象、疫情止息。

▲中國佛教會會同屏東縣佛教會在妙光寺舉辦「萬緣護國息災祈福大法會」 。（圖／中國佛教會提供，以下同）

▲▼息災祈雨法會。

▲中國佛教會會同屏東縣佛教會在妙光寺舉辦「萬緣護國息災祈福大法會」 。（圖／中國佛教會提供，以下同）

配合這項活動，屏東縣佛教會也舉辦110年度佛誕浴佛大典。而息災祈福法會於年底將在北部再辦一場。

旱象當下，新冠肺炎也持續肆虐全球，不少開發中國家死亡數持續攀升，經濟惡化，人民生活苦不堪言。中國佛教會秉持慈悲濟世的核心宗旨，除了支持政府政策全力配合防疫，協助宣導政令，籌募防疫物資，並集千萬經咒祝禱，祈求全球疫情早日止息，以實際的行動關懷社會。

如今台灣久旱不雨，全國進入抗旱最艱難時期，先前又傳太魯閣號於花蓮清水隧道撞上滑落的工程車，導致49人死亡及200多人輕重傷事件，令人心痛。

因此中國佛教會會同屏東縣佛教會於妙光寺率先舉辦祈雨、息災法會。理事長淨耀法師表示，儀式由全國縣市佛教會依據佛經中的《大雲輪請雨經》、《佛說海龍王經》輪流不間斷恭誦7天7夜，表達最真誠的祝禱。

8日，由中國佛教會理事長淨耀法師率全國縣市佛教會理事長恭讀祈願文，並於恭誦《大雲輪請雨經》之後邀請全國縣市政府機關首長上祈雨台，於標著台灣縣市地圖的位置上，恭誦祈願文，祝禱國泰民安、風調雨順，以求福禳災。

淨耀法師呼籲，乾旱是國安大事，亦為全民大事，希望大家共體時艱，在8日當天能夠一起齋戒，起善念發慈悲心，更希望所有宗教人士都能以各自方式祈雨祝禱，募集共同善念，化解旱象及疫情。

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