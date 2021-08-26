陳時中接受「復必泰」標籤遭批　黃暐瀚評：做的對何必酸

▲輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中證實將抵台的BNT疫苗將印有「復必泰」標籤，引起各界議論，不過，資深媒體人黃暐瀚26日說，「做的對，何必酸」、「難道大家反而希望指揮中心不接受嗎」。

黃暐瀚表示，事情的過程很簡單，8月4日郭董去捷克施打BNT疫苗時，發現自己打的居然是「Comirnaty」，於是詢問總廠，是否還有現貨？結果沒有，但有三百萬劑的「簡體中文瓶身BNT疫苗」。

接著郭董在五方群組告訴夥伴們，有一批現貨，但瓶身用字敏感，不知大家意見如何？結果台積電出面，去詢問指揮中心。

而指揮中心開會討論，府方、民進黨中央也都審慎評估，最後拍板，決定要買。

黃暐瀚強調，因此瓶身上的字樣寫的是「新型冠状病毒mRNA疫苗」，第二行英文字「COVID-19 mRNA Vaccine」，除了「状」這個字與繁體字樣式不同之外，其餘各字與繁體字其實相同。

黃暐瀚認為，他所得到的消息，包含數量、字樣、時間等等，都是他查證之後的結果，也許最後到貨時，細節還會與他所掌握的內容有所差異，都請以指揮中心的說明為重。他也不希望破壞BNT到貨的結果。

黃暐瀚據此向觀眾提問，「BNT疫苗多出一批貨，要提前來台灣，大家開心嗎？」、「BNT疫苗能來，對台灣是好？還是不好？」。並進一步提問，如果覺得這對台灣是好的，那大家又何必去狠酸指揮中心「髮夾彎」願意接受？「難道大家反而希望指揮中心不接受嗎？一個老菸槍戒菸了，難道你要去笑他，以前一天抽兩包嗎？做的對，何必酸」。

文末黃暐瀚也提醒，任何疫苗都有可能對極少部分的人，產生不良反應，BNT亦然。期待的同時，也別把它，當成仙丹妙藥了。