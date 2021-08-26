全部抽中爽拿5千！8部會加碼振興券總整理　一張圖秒懂

▲各部會加碼振興券規劃。（圖／曾梓倩製）



生活中心／台北報導

隨疫情趨緩，行政院規劃五倍券方案提振疫後經濟，行政院長蘇貞昌日前表示，除了振興五倍券外，也請各部會研擬去年順利帶動產值的藝FUN券、農遊券、動滋券等。行政院今天宣布去年的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券都確定重出江湖，還新增「國旅券」、「好食券」、「i原券」、「地方創生券」，民眾在領取五倍券時，可至共通平台參加抽籤。

《ETtoday新聞雲》彙整各部會加碼振興券規劃，今天已有7部會公布加碼振興券的面額與數量，其中面額最高的是交通部「國旅券」和原民會「i原券」各1000元，其餘振興券則每張500到888元不等，若民眾幸運抽中所有振興券，已公布面額的7張券總計價值就達4988元，預估8張加碼券總計價值逾5千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...



▲行政院政務委員唐鳳說明抽籤方式。（圖／行政院提供）



針對抽籤方式，行政院政務委員唐鳳表示，9月下旬不論數位綁定或是紙本預定程序，程序的最後一個步驟就是要問使用者，加碼券要勾選哪幾個加入抽籤，「勾選是在同個平台，也不分數位或紙本，都可以加入」。

《ETtoday新聞雲》整理各部會最新規劃：

農遊券

農委會今公布，今年的農遊券面額將提高到888元，第一階段將抽出88萬名幸運兒，第二階段則在明年農曆過年前抽籤，再送出58萬張農遊券，以刺激年節消費。抽到農遊券的民眾，預計自今年10月至明年4月都可使用，將可用於休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等。

動滋券

體育署宣布，已爭取特別預算10億元發放動滋券，預計將推出200萬份的500元面額，可前往已向體育署登記、合作的店家消費，主要為做運動、看比賽相關服務店家。

藝FUN券

文化部表示，「藝FUN券」規劃發行面額600元，合計共300萬份，發行形式含數位及紙本，而紙本券發行對象同去年，含65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者；數位則不在其限。「藝FUN券」可用於藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等1萬家店家。

客庄券

客委會表示，今年共提供40萬份數位客庄劵、每份面額500元，預計招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家（不限業別，惟不包括電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等）。

今年新增票券：

國旅券

交通部規劃投入20億元發放1000元國旅券，使用方式僅限透過旅行社購買「過夜遊程」，不限跟團或自由行，共發放120萬份。

i原券

原民會推出「i原券」，可用於手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家，預計發行10萬份，考量部落族人店家位處偏遠，因此每份面額為1000元。

好食券

經濟部推出400萬份「好食券」，每份500元，適用場域包括夜市、市場、糕餅店家或餐飲場所，希望透過加碼協助餐飲業走出低谷。

地方創生券

國發會推出地方創生券用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡，數量和面額尚未公布。