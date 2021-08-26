　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全部抽中爽拿5千！8部會加碼振興券總整理　一張圖秒懂

▲各部會加碼振興券規劃。（圖／曾梓倩製）

▲各部會加碼振興券規劃。（圖／曾梓倩製）

生活中心／台北報導

隨疫情趨緩，行政院規劃五倍券方案提振疫後經濟，行政院長蘇貞昌日前表示，除了振興五倍券外，也請各部會研擬去年順利帶動產值的藝FUN券、農遊券、動滋券等。行政院今天宣布去年的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券都確定重出江湖，還新增「國旅券」、「好食券」、「i原券」、「地方創生券」，民眾在領取五倍券時，可至共通平台參加抽籤。

《ETtoday新聞雲》彙整各部會加碼振興券規劃，今天已有7部會公布加碼振興券的面額與數量，其中面額最高的是交通部「國旅券」和原民會「i原券」各1000元，其餘振興券則每張500到888元不等，若民眾幸運抽中所有振興券，已公布面額的7張券總計價值就達4988元，預估8張加碼券總計價值逾5千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲行政院政務委員唐鳳說明抽籤方式。（圖／行政院提供）
▲行政院政務委員唐鳳說明抽籤方式。（圖／行政院提供）

針對抽籤方式，行政院政務委員唐鳳表示，9月下旬不論數位綁定或是紙本預定程序，程序的最後一個步驟就是要問使用者，加碼券要勾選哪幾個加入抽籤，「勾選是在同個平台，也不分數位或紙本，都可以加入」。

《ETtoday新聞雲》整理各部會最新規劃：

農遊券
農委會今公布，今年的農遊券面額將提高到888元，第一階段將抽出88萬名幸運兒，第二階段則在明年農曆過年前抽籤，再送出58萬張農遊券，以刺激年節消費。抽到農遊券的民眾，預計自今年10月至明年4月都可使用，將可用於休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等。

動滋券
體育署宣布，已爭取特別預算10億元發放動滋券，預計將推出200萬份的500元面額，可前往已向體育署登記、合作的店家消費，主要為做運動、看比賽相關服務店家。

藝FUN券
文化部表示，「藝FUN券」規劃發行面額600元，合計共300萬份，發行形式含數位及紙本，而紙本券發行對象同去年，含65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者；數位則不在其限。「藝FUN券」可用於藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等1萬家店家。

客庄券
客委會表示，今年共提供40萬份數位客庄劵、每份面額500元，預計招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家（不限業別，惟不包括電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等）。

今年新增票券：

國旅券
交通部規劃投入20億元發放1000元國旅券，使用方式僅限透過旅行社購買「過夜遊程」，不限跟團或自由行，共發放120萬份。

i原券
原民會推出「i原券」，可用於手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家，預計發行10萬份，考量部落族人店家位處偏遠，因此每份面額為1000元。

好食券
經濟部推出400萬份「好食券」，每份500元，適用場域包括夜市、市場、糕餅店家或餐飲場所，希望透過加碼協助餐飲業走出低谷。

地方創生券
國發會推出地方創生券用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡，數量和面額尚未公布。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
李應元健康因素辭駐泰代表　返台現身機場瘦一大圈
快訊／「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行慘死畫面曝
接種高端爆4猝死！這縣市診所「爽約率攀升」：改等莫德納
國民女友羅嘉翎穿「+0」球衣　秀奪牌動作轉身360下壓開球
23歲校花「3年前不雅片外流」慘落選　痛心還原事發情況
航運將步上台積電後塵？　內行人點出關鍵酸：差很多
全時勞工1萬元補助擴大至2類人　已有24.8萬人領到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

販賣機111年起須開發票　設備汰換將耗資數十億

接種高端爆4猝死！高雄診所「爽約率攀升」：改變心意等莫德納

防堵非洲豬瘟「禁廚餘餵食1個月」　桃園協調166家養豬戶改餵飼料

桃園男打高端死亡「遭增重40KG」　莊人祥：目測體重非故意

防堵非洲豬瘟　新竹縣停止廚餘養豬一個月！改餵飼料補助差價

全部抽中爽拿5千！8部會加碼振興券總整理　一張圖秒懂

代言風波鬧大！　李洋PO黑底文「這就是社會」：謠言止於智者

「6÷2（1+2）」竟算出2種答案！網兩派戰翻　專家曝正確算法

他狂送30組LINE貼圖「全跳這通知」　網曝殘酷真相：可憐啊

學生先打BNT！前台大醫搖頭「全世界沒有人這樣做」　2群族該優先

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

販賣機111年起須開發票　設備汰換將耗資數十億

接種高端爆4猝死！高雄診所「爽約率攀升」：改變心意等莫德納

防堵非洲豬瘟「禁廚餘餵食1個月」　桃園協調166家養豬戶改餵飼料

桃園男打高端死亡「遭增重40KG」　莊人祥：目測體重非故意

防堵非洲豬瘟　新竹縣停止廚餘養豬一個月！改餵飼料補助差價

全部抽中爽拿5千！8部會加碼振興券總整理　一張圖秒懂

代言風波鬧大！　李洋PO黑底文「這就是社會」：謠言止於智者

「6÷2（1+2）」竟算出2種答案！網兩派戰翻　專家曝正確算法

他狂送30組LINE貼圖「全跳這通知」　網曝殘酷真相：可憐啊

學生先打BNT！前台大醫搖頭「全世界沒有人這樣做」　2群族該優先

激戰90分鐘腳掌爆血　非洲餓豹攻擊豪豬失敗

志村健死後1年半…愛犬血癌病逝！　等不到主人回家「不吃不喝」

販賣機111年起須開發票　設備汰換將耗資數十億

江少慶、陳冠宇都挨轟 　餅總：中職是打者聯盟

快訊／「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行慘死畫面曝

吃熱食前「7類塑膠編號」一圖先看懂！專家警告：這號碼恐致癌

中華男籃無退路　「兩賽制」關鍵第2戰必須贏關島6分

18歲以下P-TECH開發者大賽　台灣隊奪全球冠軍！

拍檔科技搶新零售商機！董座陳其宏：提供軟硬體、IT維運　優化營運效率

「國民女友」封號　羅嘉翎：慢慢適應還不錯

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

館長打高端過一天　曝身體狀況

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

作家陸之駿猝死解剖！死因出爐

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

美髮師「丁字褲剪髮」　網友都暴動！

陳時中接受「復必泰」標籤　律師點出關鍵原因

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

農遊券樣張曝光！數量、面額一次看

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

台灣學生7：30到校「也沒有比國外優秀」！這2事超浪費時間

更多熱門

相關新聞

國旅券4缺點曝！專家：難揪團玩

國旅券4缺點曝！專家：難揪團玩

交通部規劃投入20億元發放120萬份一千元國旅券，用途僅限於與旅行社購買過夜遊程，跟團遊或自由行均可。對此，觀光學者認為國旅券有四大缺點，並坦言，中獎率只有5％，親朋好友難以揪團旅遊，且過夜遊程比起一日遊較不受歡迎。

振興券面額太大不利商家找零　趙少康：五倍券就是五倍的缺點！

振興券面額太大不利商家找零　趙少康：五倍券就是五倍的缺點！

振興券「台塑捐10億相挺！」　數位券加碼好食券翻倍達400萬份

振興券「台塑捐10億相挺！」　數位券加碼好食券翻倍達400萬份

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

農遊券樣張曝光！數量、面額一次看

農遊券樣張曝光！數量、面額一次看

關鍵字：

五倍券振興券農遊券國旅券

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

男主持人錄影「起生理反應」！

館長打高端過一天　曝身體狀況

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

作家陸之駿猝死解剖！死因出爐

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面