「千元國旅券」中獎率只有5％！專家曝4大缺點：難揪團旅遊

▲交通部推出國旅券振興觀光產業。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃投入20億元發放120萬份一千元國旅券，用途僅限於與旅行社購買過夜遊程，跟團遊或自由行均可。對此，觀光學者認為國旅券有四大缺點，並坦言，中獎率只有5％，親朋好友難以揪團旅遊，且過夜遊程比起一日遊較不受歡迎。

交通部長王國材表示，為了促進所有觀光產業，因此希望從旅行社當頭，協助安排行程，讓旅宿、遊覽車、食宿等產業都能受惠，初步規劃發放120萬份國旅券，每份面額一千元，希望民眾可搭配五倍券使用。

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王國材指出，國旅券僅可用於向旅行社購買過夜遊程，不限跟團或是自由行，本次計畫經費共20億元，其中12億用於發放國旅券，8億則是提供給旅行社的激勵金，只要旅行社促成的團遊或自由行越多，激勵金就會越多，且旅行社遊程需安排各部會如文化部、農委會、客委會等希望促銷的地點，以達到振興目的。

▲國旅券面額一千元，共120萬份。（圖／記者蔡玟君攝）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，國旅券有四點美中不足的地方。第一，中獎率只有5％，民眾無法揪團旅遊，親朋好友很難同時中獎。第二，只能透過旅行社使用國旅券，旅宿與其他觀光產業無法培養自己的客人。

第三，中小型旅行社沒有競爭力，少數大型平台會囊括大多數訂單。第四，一日遊的行程較好賣，但政府預算的投報率較低，因此僅限用於過夜行程。黃正聰建議行政院再加碼40億，開放旅宿業、遊樂業直接銷售，先搶先贏，達成點火的效果。