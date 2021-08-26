2月大男嬰伴母屍5天　靠吸吮手指奇蹟存活

▲美國一位母親死亡5天，身上還坐著2個月大男嬰 。（示意圖／達志影像）

實習記者林郁婷 / 綜合報導

一起人倫悲劇發生在美國肯塔基州（Kentucky），2個孩子的29歲母親被發現死於家中，身上還躺著一名2個月大的男嬰，警方破門時，男嬰正在吸吮自己的手指，警方調查後發現，死者已經死亡5日，死因為濫用毒品，這也代表男嬰這5天裡，都是靠著咬手指才存活。

根據《太陽報》報導，死者名叫丹妮爾（Danielle Ward），日前她將大兒子交由母親艾德利安（Adriane Wade）照顧，5天後母親崴德就接到警察通知，要她去認女兒的屍體，艾德利安表示，這5天都在照顧孫子，送他上下學。

報導指出，警察破門找到丹妮爾時，她身上還躺著2個月大的小兒子，男嬰正在啃咬自己的手指，因為連續咬了5天，導致他的手皮脫落，但也是因為這個動作，才讓男嬰順利存活，不過他還是嚴重地脫水，正在醫院接受治療。

據了解，屍體大約在死後的2～3天後開始發臭，警察發現丹妮爾時，她已經死亡5天，可見當時整間屋子早已充滿屍臭味，而男嬰竟然在這種情況下，靠吸吮手指存活，就連警察都覺得不可思議。

警方在幾天後出面表示，丹妮爾死於濫用毒品，但沒有透露具體是哪一類。母親安偉德受訪時表示，不敢相信女兒走了，而她也負責照顧2個孫子。