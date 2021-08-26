電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場「爆頭慘死」　維修工目睹嚇傻

▲廣東一社區電梯害一女住戶死亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省湛江市一社區5月曾發生一起電梯事故，造成一名女住戶當場爆頭慘死。近日，事發3個月後，家屬氣憤，管委會拒絕律師提出的120萬元人民幣（約新台幣517萬元）賠償，家屬維權受阻。對此，管委會工作人員回應，數額需「官方決定」。

此前，據陸媒報導，當時住戶群組內聊天紀錄顯示，5月23日晚，一名女性住戶在乘坐電梯下樓時，電梯突然卡住，當時馬上求助了社區管委會。





▲社區群組討論死亡事件。（圖／翻攝自微博）

工作人員收到消息後，立即通知維修人員前往處理。沒想到，在維修人員維修時，電梯突然急速衝上頂樓，並重擊發出巨大響聲。

消防和醫護人員立即趕到現場，大約1小時後解救出被困的女住戶，當時已慘死。事後，湛江市市場監督管理局查封了涉事電梯，經初步判斷，事發時是電梯制動器故障，詳細原因正在進一步調查中。

▲急救人員趕到。（圖／翻攝自微博）

社區其他住戶透露，在事故發生之前不久，這個電梯已經在維修，維修後曾出現過有人被困的情況，再次維修後又正常使用，之後就聽到了這個不幸的消息。

家屬事發後控訴，死者家中上有老下有小，兒子將要參加高考，希望相關單位能給出一個說法，向社會公開情況，解決公共安全問題。