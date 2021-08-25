讀國中救溺獲總統表揚　長大變毒梟！原因跟當兵有關

▲簡姓男子國中時期曾是救溺英雄獲總統表揚，如今卻因販毒遭收押偵。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊執行暑期青春專案掃毒任務，日前持搜索票執行查緝，在簡姓藥頭駕駛之自小客車上搜索查獲第三級毒品咖啡包共14包，毛重64.66公克。調查中意外發現簡男在國中時期曾英勇救溺，當年拿救生圈在海邊救回2名國中同學，受馬英九前總統表揚。

▲▼在簡南車內查獲毒品咖啡包14包，外觀分別印有「MASERATI三叉戟」及外國運動休閒品牌「MONCLAR」圖案。

警方追查發現，該批毒品係簡姓藥頭至外縣市購買帶回本縣販賣牟利，包裝袋外觀分別印有「MASERATI三叉戟」及外國運動休閒品牌「MONCLAR」圖案。

警方訊問後以涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦，並聲請羈押獲准。簡男並向警方供稱，因當兵時結交吸毒損友越陷越深不能自拔，如今非常後悔染販毒。

花蓮縣警察局局長蔡丁賢表示，暑期青春專案期間因遇到疫情嚴峻，毒品人口活動跡象較少，近日疫情趨緩，人際活動增加，讓藥頭認為有利可圖，可能會伺機蠢動。提醒民眾，新興毒品混合式咖啡包，經常會以可愛或新潮的外包裝來吸引年輕人的目光，易導致濫用，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中，易造成危害，嚴重可致猝死，不可輕忽，呼籲民眾切勿以身試法外，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪。

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