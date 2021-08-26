涉詐助理費200萬！選美皇后桃市議員朱珍瑤夫妻+妹　各10萬交保

▲有「選美皇后」美稱的國民黨籍桃園市議員朱珍瑤，涉嫌以5親友為人頭助理，3年來涉嫌詐領助理費200萬元，桃檢訊後10萬交保。（圖／翻攝自朱珍瑤臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

有「選美皇后」美稱的國民黨籍桃園市議員朱珍瑤，遭控以5名親友為「人頭」助理，涉嫌自2018年就任至今，3年內詐領助理費逾200萬元，桃園地檢署檢察官於本月23日指揮調查局航機站搜索約談，包括朱珍瑤、陳姓丈夫、妹妹等5人分別依貪污治罪條例諭知10萬元交保，另3名親友則以5萬元交保。

據指出，38歲的朱珍瑤是桃園市八德區市議員，曾獲2009年世界亞裔小姐亞軍，2017年曾擔任國民黨主席候選人洪秀柱發言人，2018年以國民黨籍參選桃園市八德區市議員選舉，以1萬3256票、該選區第二高票當選。

檢調指出，調查局航基站去年接獲檢舉，經調查蒐證近1年，23日由檢察官指揮，兵分多路到朱珍瑤服務處與住家等地同步搜索，帶回相關帳冊與金流等證物，另外，包括朱珍瑤陳姓丈夫、母親與妹妹等親人被帶回檢方進行偵訊。

桃檢表示，朱珍瑤自2018年當選市議員，除聘請市議員公費助理，並涉以母親、先生與妹妹等親友名義當人頭助理，實際上並無從事助理工作，部分親友甚至還有其他正職，但每月卻提領桃市議會補助之助理費，檢調清查相關帳與金流，發現朱以親友充當人頭助理，集中保管存簿、提款卡等，3年任內從中詐領議會補助款逾200萬元。

據指出，朱珍瑤與親友在檢方複訊時均矢口否認，堅持否認詐領助理費情事，辯稱親友假日會來服務處掃地、辦理紅白帖事宜，或替她跑行程等，是真正從事業務的「實質助理」；檢方則根據蒐證認為，朱之親友支領薪資與實際付出勞務顯有不合理之處，檢方訊後依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌，諭知朱珍瑤、陳姓丈夫、妹妹等各以10萬元交保，其餘3名親友則各5萬元交保。

朱珍瑤對此則低調回應「謝謝關心」不願多談，部分藍營人士則認為，明年就要市議員選舉，可能遭到惡意檢舉成分居多。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►影／陸之駿解剖結果出爐！獨子伴父追查死因 關鍵檢體送法醫所解謎

►作家陸之駿打完高端驟逝！「今解剖遺體」追死因

►桃園男打完高端2天後上班突「倒地猝死」 妻悲痛：無法接受