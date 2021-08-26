考試院長黃榮村就職週年　力求實現「選賢與能」中心思想

▲考試院長黃榮村。（圖／考選部提供）



記者林銘翰／台北報導

第13屆考試委員就職滿週年，考試院長黃榮村26日表示，考試院作為一個憲法機關，應該想辦法實現「選賢與能」的中心思想，這也是當為稱職國家人力資源部門的起點，他肯定考試院各部會同仁一年來的努力，並期許考試院繼續進行動態革新，調整出一個現代政府應有的思維和面貌。

考試院26日召開院會，會中由考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏及公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝等人，進行周年成果報告。

黃榮村表示，他肯定院部會同仁一年來的努力，並期許考試院繼續進行動態革新，調整出一個現代政府應有的思維和面貌，讓社會相信考試院確有能力，拔擢出符合現代政府需求與社會各個重要行業的優秀人才。

黃榮村說明，考試院當為一個憲法機關，應該想辦法實現「選賢與能」的中心思想，這也是當為稱職國家人力資源部門的起點，在考試院第13屆快滿一周年同時，應趁此機會檢討是否在政策法令的擬定及推動上，已經與時俱進，並且在機關治理上已經呼應國內外形勢，做出實質的反省與革新。

黃榮村說，對於努力工作克服困難的機關與同仁，他也要趁此機會表達感謝與期許之意，期許考試院持續動態革新，調整出現代政府應該有的思維和面貌，讓社會相信考試院確有能力，拔擢出符合現代政府需求與社會各個重要行業的優秀人才。

黃榮村指出，過去一年考試院已經開啟有效的改造工程，希望能夠更快成為一個有中心思想、專業、有效率、現代化，而且經常在國際脈絡中思考問題解決問題的大團隊。

黃榮村也說，從各部會的報告中，看到考試院部會同仁卯足全力，正在往這個方向前進，而且有了相當成果，相信還有很多現在進行式的努力，會在未來幾年開花結果。

黃榮村強調，檢討過去的「一年成績單」，主要是藉此機會與同仁們再次確認團隊的目標和步伐，讓第二年的起步有更明確的方向和節奏，期待第二年在數位轉型方面，可以有更大的進步，除了完成數位證書系統的建置，也能建立人力資料庫開放與學界共同研究的機制。

黃榮村期盼，在考選、銓敘、保訓和基金監管等方面，所有制度都能夠持續精進，已經送立法院審議的法案，也能夠促成儘速修法完成，至於幾個預定要提出的重要法案，包括服務法、保障法、專技轉公職、退撫112年新制等，以及跨院合作的法律專業人員考試整合，也能依照既定時程提出。

劉建忻說明，今天的報告分為院務推動以及考選、銓敘、保訓、退撫基金業務等5個部分，共有28項重要成果，周年成果報告其實只是各部會一年來施政的摘要，強調業務有具體進展、觀念突破創新、及制度重大變革的相關項目。

劉建忻表示，這些內容也呈現出，考試院和所有政府部門合作，共同因應國家所面臨的全球化、數位化、少子高齡化、專業化、以及與疫情共存的各種挑戰，同時也伴隨人權價值的提升一起進步。