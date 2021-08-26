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交通部屬意高鐵宜蘭端在四城　礁溪鄉長張永德表態支持

▲▼高鐵宜蘭端設那？宜縣有不同聲音，但礁溪鄉長張永德等人表態支持站四城站。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲高鐵宜蘭端設那？宜縣有不同聲音，但礁溪鄉長張永德等人表態支持站四城站。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部「中意」高鐵宜蘭端站址是四城站，宜蘭綠營仍希望是宜蘭站，而礁溪鄉長張永德等人，26日表態支持，張永德說設站地點影響宜蘭未來百年長遠發展，期待高鐵盡快早日延伸到宜蘭。惟請中央需顧及被徵收地主之權益。

▲▼高鐵宜蘭端設那？宜縣有不同聲音，但礁溪鄉長張永德等人表態支持站四城站。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪鄉公所表示，根據交通部鐵道局專業評估四城站可促進城市發展，具有開闊腹地，可進行完整的車站特定區規劃，並新闢聯外道路系統，極易與國5、台9銜接。南港到四城站路長僅52.8公里-為羅東、縣政中心、宜蘭站中最短，興建經費1,650億元，特別是聯外道路改善難易度及開發潛力最優。因此，交通部經過細部上、專業上、工程上等之綜合考量，乃建議四城站。

▲鐵道局評估高鐵宜蘭端四城站條件佳。（圖／鐵道局提供）

▲鐵道局評估高鐵宜蘭端四城站條件佳。（圖／鐵道局提供）

與礁溪地方民代們一齊在四城站表態支持交通部評估方案的礁溪鄉長張永德表示，尊重中央專業評估，高鐵延伸宜蘭，攸關宜蘭未來發展百年大計，對於交通部屬意設在礁溪鄉的四城站，有少數地方人士表示不同意見，建請交通部鐵道局對外加強意見整合及溝通。

因此，誠心的呼籲各界，應讓專業回歸專業，展現以支持中央最終決議之民主素養，於未來高鐵設立時，積極要求做好路線規劃及良好的施工品質，造福宜蘭縣民並共創繁榮願景。

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