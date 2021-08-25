他當兵不滿女友過太爽！　竟「限制自由」嗆：要跟我一起受苦

▲男友在服兵役時，因不滿女友過太爽，設立門禁時間。（示意圖／陸軍司令部）

記者謝欣辰／綜合報導

男性最害怕遭到另一半兵變，但若因此限制對方自由，是不是成為恐怖情人了呢？近期有位網友在《爆料公社APP-匿名館》表示，遭到男友以「我在軍中很苦，妳要跟我一起受苦」的理由限制自由，讓她瀕臨崩潰！

原PO表示，男友當兵已有一段時間，其實這禮拜就要退伍了，但因為同梯都比他早退伍，可能是看到大家都先走，導致情緒最近很不穩，而原PO這禮拜剛好收到朋友的邀約，想去對方家裡聚會，「男友知道後卻不太想要我去」，就算原PO強調「都是女生」，男友最終還是要求必須晚上八點前到家，並且傳簡訊報備。

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原PO說道，男友之後卻一直拿這件事出來鬧脾氣，「他跟我說，他在軍中受苦，我卻跟朋友開心，問我有沒有考慮到他的感受」，原PO無奈表示，其實不管有沒有赴約都會與男友保持聯絡，但男友本身就是一個控制狂，幾乎所有行程都需要跟他報備，「所以能跟朋友聚的機會其實很少」。

原PO解釋，自己也能體諒另一半當兵的種種不滿，但受不了「因為我在裡面（軍中）很苦，所以你要體諒我，跟我一起受苦」的想法，原PO接著表示，男友現在還覺得快被搞到崩潰，「可是我也快崩潰了，真的沒辦法再容忍這種想法」。

網友看完紛紛勸世，「這男友有病，媽寶」，「建議你，早點分開，不然以後更難過」，「現在就這樣，快換一個吧，別等到結婚又離婚」，「這種草莓妳還想繼續嗎？繼續下去就是自己找的」，「這點苦就受不了，以後怎麼扛起家？」引發討論。