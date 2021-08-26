「把家搬到營地睡！」露營進化出冷氣　鄉民：比飯店貴在紅什麼？

▲近兩年露營很夯，裝備選擇也更多。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者黃可昀／綜合報導

近兩年除了登山，最流行的就是露營！有網友發現，現在到處都有新營地出現，露營型態也更多元，有些家庭會選擇自己在野外搭帳篷、生火烤肉等，也有「半野外」的露營模式讓網美可以美美的拍照，但其實價格都不便宜，「這兩年露營到底在紅什麼？」

原PO在PTT表示，前兩年開始突然全民瘋露營，FB、IG滿滿打卡貼文，新營地也如雨後春筍般冒出來，不過印象中的露營都是自己紮營搭帳篷，還要自己生火烤肉來吃，「現在的露營是要有冷氣還要有高級大餐，但是也沒有住villa的那種享受，比飯店還不如但都比飯店貴」，讓他很好奇到底是什麼原因，讓露營這項活動突然紅起來，文末也忍不住問卦「北部要去新北新竹還是宜蘭比較好？」

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▲露營成為疫情下和三五好友出遊的最佳選擇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



網友指出，這兩年受到疫情影響不能出國，大家盡量往人少的海邊、山上跑，促使露營還有衝浪竄紅，「啊就朋友同學出遊聚會的流行形式啊」、「露營享受的其實是野炊，跟三五好友閒聊，其實最棒的就只有這些」、「現在假日年輕人都往山上林道衝啊，都市假日高齡化都老人阿」、「其實也瘋好幾年了，只是這2年比較多人拍這類的片，入坑真的是不歸路。」

鄉民也有發現到露營型態正在改變，現代人把露營弄得越來越舒適，有些業者還會推出包套行程，帳篷都幫忙搭好，食材也事先準備好，「現在露營都要找人家打理好，可以洗澡可以接電的，沒多少人野營」、「露營紅很久沒錯，但以前都是野營」、「真的要體驗露營就來個三天兩夜，兩天不洗」、「每次看我老闆娘去露營的裝備，我覺得她只是把家搬到營地睡覺罷了XD。」