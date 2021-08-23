望族之子看守所死亡！趁點名前空檔輕生　所方曝「這原因」壓垮他

▲出身台南望族的沈姓受刑人在台南看守所尋短身亡，令人唏噓感嘆。（圖／翻攝自台南看守所臉書）

記者林悅／台南報導



台南看守所8月13日上午發生1起受刑人輕生憾事！死者沈姓男子因槍砲案在所服刑，惟另涉1起槍砲案尚在司法審理中，沈男出庭應訊後返回進行自主健康管理時，竟利用巡房空檔尋短身亡，看守所依法報請檢察官相驗，在家屬無意見下，發還辦理後事，所方在22日告別式還派專人前往祭拜致意，對其尋死感嘆唏噓。

據了解，該名56歲的沈姓受刑人，有槍砲、重傷害、殺人未遂等刑案紀錄，大半輩子都在獄中度過。他因涉及槍砲案被判刑6年11月，2019年11月入台南看守所服刑。因沈男另涉一起槍砲案，目前尚在司法審理中，日前他傳喚出庭應訊後返所，因目前防疫規定需隔離自主健康管理，卻不料發生在所內輕生而亡的憾事。

8月13日上午8時所方點名發現異狀，入門查看發現沈男竟自縊身亡，經調閱監視器影像，才發現沈男係於上午7時24分許，利用所方巡房之空檔尋短身亡。因沈男平日服刑表現作息正常，情緒也很穩定，所以所方事先難以查覺，初步調查沈男也未留有遺言，所以依法報請檢察官相驗，家屬對死因也無異議，相驗後遺體發還家屬辦理後事事宜。

所方表示，20日所方還請死者女兒到所，提供相關監視影像資料及發現查處過程向家屬說明，取得家屬理解對所方處理並無意見，家屬希望所方在告別式時能派員到場致意，所方也從善如流，派代表在22日告別式時，出席致意。

據了解，死者出身地方望族，相傳年少時雖非常聰穎，也讀資優班，但後來無心學業，在校常打架鬧事，長大後即在黑道混跡，因涉及諸多刑案，常入獄服刑，56歲的人生就有20多年在獄中度過。

所方對沈男尋短的原因並不清楚，惟猜測係與所涉另一起槍砲案之官司有關，因他原來的刑期還有4年，如果再加上另起槍砲案判刑確定，可能還要再服刑10年左右，如此他出獄就快70歲，疑是壓垮他的最後一根稻草。對於沈男走上黑道這條不歸路，最後以自我了結告別人生，令人感嘆唏噓。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

「契爾氏」超熱賣人氣商品特價！