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石門、寶山水庫近滿水位　桃園+新竹二期稻作完成整田插秧

▲桃竹二期稻作完成整田插秧。（圖／北水局提供）

▲桃竹地區二期稻作完成整田插秧。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區水資源局25日指出，今年二期稻作於7月開始陸續供灌，農水署桃園、石門及新竹3個管理處，考量農田長期未放水供灌，易有圳路設施損壞或淤積等問題，於供灌前全面巡查檢修及完成圳路清理，供灌後並與該局共同合作分配水源，目前3個管理處共約1.8萬公頃農田均已完成插秧工作，期迎來豐收成果。

▲桃竹二期稻作完成整田插秧。（圖／北水局提供）

北水局表示，經歷去（2020）年下半年起，降雨偏少的嚴竣水情，桃園及新竹地區的農民共體時艱，積極配合政策節水抗旱，終於在5月底開始的連波鋒面及颱風降雨後，不僅北部地區水情獲得改善，近期也完成今年度二期稻作的整田插秧，且依未來水情研判，本期作灌溉用水需求將可順利供應。

目前桃園及石門約13,500公頃及新竹約4,500公頃農田，均已完成插秧工作。又，依據中央氣象局預測資料分析，今年8-9月降雨正常，10月降雨則預估正常偏多，北局也趁近期午後降雨機會，將所轄石門及寶山第二水庫蓄升，現二水庫皆趨近滿水位，水情狀況良好。惟有鑑於氣候多變且難以預測，呼籲大家持續維持節水好習慣，北水局將抱持審慎態度管控調度水源，確保未來各類用水需求穩定供應。

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