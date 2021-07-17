神逆轉！石門水庫蓄水率逼近8成　即將超車翡翠水庫

▲石門水庫清淤進度超前，有助增加水庫容量及防洪運轉安全。(圖／北水局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

不到二個月，桃園石門水庫水情由蓄水率跌破一成，到今日快接近八成，亦由艱困抗旱轉為加強防汛整備。北區水資源局17日表示，目前在日本琉球東南方海面有一熱帶低壓形成，針對颱風發生機率逐漸增加，該局局再次就水庫各項防汛工作完成整備，以確保各水庫供水穩定及設施安全。

令人矚目的是，曾經一度快見底的石門水庫，蓄水率快速增加、現已逼近8成，與翡翠水庫蓄水率目前只有0.5%的差距，一旦熱帶低壓或颱風逼近，可望超車翡翠水庫。

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▲石門水庫蓄水率已達78.6%，桃園地區第二期稻作也開始供灌。(圖／翻攝北水局網站)

北水局表示，今年旱象因6月份降雨獲得紓解，在艱辛的抗旱過程中，亦利用水庫水位下降時機加強水庫清淤，今年迄今清淤量已約270萬立方公尺，進度超前，有助於增加庫容及防洪運轉安全。另同時也依序完成各項機電設備的整備檢查，以及各項應變演練與測試，可確保人員及水庫設施都維持在正常狀態待命應變。

▲石門水庫利用乾旱進行分層取水工的三層取水口均完成。(圖／北水局提供)

除此之外，北水局指出原受限於水庫水位條件無法完成的分層取水工下層取水口，也於6月8日趕辦完成，且趁水庫水位回升於6月11日至23日進行通水測試，結果顯示系統功能正常，此對日後汛期石門水庫濁度應變操作，將更具彈性與安全。

目前因應颱風短期可能生成，北水局除採蓄升水庫水位保持高水位操作，以確保供水無虞外，更將持續維持各水庫設施功能正常，維護汛期營運安全。據指出，石門水庫蓄水率在5月中旬一度僅剩7.6%，幸6月的梅雨挹注讓水情好轉，目前石門水庫蓄水率已達78.6%，水情好轉，桃園地區第二期稻作也開始供灌。

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