陸致函譚德塞　要求調查美德特里克堡「實驗室洩漏病毒」

▲位於德特里克堡的「美國陸軍傳染病醫學研究所」 。（圖／達志影像／美聯社)



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸常駐日內瓦代表陳旭24日致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表示若有關方面認為新冠病毒「實驗室洩漏」的可能性不能排除，那應該對美國德特里克堡基地展開調查。

根據《中新社》報導，陳旭重申了中方在新冠病毒溯源問題上的一貫立場，強調武漢病毒研究所洩漏極不可能，這是中國與世衛組織溯源聯合研究報告得出的明確結論。如果有關方面堅持認為實驗室洩漏不能排除，就理應本著公平、公正的原則，對美國德特里克堡基地、北卡羅來納大學開展調查。

陳旭還隨函附上了《關於德特里克堡（美陸軍傳染病醫學研究所）的疑點》《關於北卡羅來納大學巴里克團隊開展冠狀病毒研究情況》兩份非文件，以及超過2500萬中國網友聯署的要求調查德特里克堡基地的公開信。

▼世界衛生組織秘書長譚德塞赴北京，與大陸國家主席習近平會面。（圖／路透）



對此，大陸外交部發言人汪文斌25日表示，中方對全球溯源問題的立場是一貫明確的，溯源是科學問題，中方始終支持並將繼續參加科學溯源，「中國與世衛組織聯合研究報告得出了國際社會和科學界公認的結論和建議，必須得到尊重和實施。今後全球溯源工作應該也只能在此基礎上開展。」

汪文斌指出，武漢病毒研究所已兩次接待世衛組織專家組，新冠病毒源自武漢病毒研究所洩漏極不可能，這是中國與世衛組織聯合研究報告得出的明確結論，「如果有關方面堅持認為實驗室洩漏不能排除，就理應本著公平公正的原則，對美國德特里克堡基地，北卡羅來納大學開展調查。」

汪文斌提到，國際社會和美國民眾對於德堡基地相關活動不合法、不透明，不安全，抱有嚴重關切，「這個基地是美國生物軍事化活動的大本營，美國陸軍傳染病醫學研究所是其中最主要的實體，該研究所長期從事冠狀病毒研究改造，2019年發生嚴重安全事故並被關停。隨後美國內暴發了與新冠肺炎症狀相似的疾病。」

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）



汪文斌表示，對於這些問題，美方從未向國際社會和美國民眾作出交代。至於北卡羅萊納大學，美國一直污衊武漢病毒研究所開展的冠狀病毒研究引發新冠肺炎，實際上美國才是全球此類研究最大的資助者和實施方，特別是北卡大學巴里克團隊是此類研究的權威，早就具備極其成熟的冠狀病毒合成及改造能力，「只要調查巴里克團隊及其實驗室完全可以澄清對冠狀病毒的研究會不會產生新冠病毒。」

汪文斌最後強調，敦促美國停止利用溯源問題進行政治操縱，「如果美國頑固堅持實驗室洩漏論，就應該首先邀請世衛組織去德特里克堡、北卡羅來納大學進行溯源調查。同時我們希望國際社會共同努力，抵制將溯源問題政治化的逆流，推動溯源問題回歸科學合作的正軌。」