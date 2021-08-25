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快訊／高雄市公車9月掃QR Code免費搭　學生租YouBike爽送30分鐘

▲▼高雄市長陳其邁騎乘youbike2.0,高雄公車,youbike2.0。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市公車9/1起，掃QR Code免費搭，高中職以下學生租借YouBike2.0前30分鐘免費。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁宣佈今（25）日起，高中職以下學生使用一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或兒童卡，租借YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠，另外，9月1日起至30日，民眾使用手機QR Code乘車碼可免費搭乘市公車。

高雄市領先全國，9月1日起高雄市所有公車全面裝設QR Code讀掃機可搭乘公車，陳其邁宣布，自9月1日至30日同步推出使用乘車碼免費搭乘市公車優惠，手機「嗶」一下乘車碼就能輕鬆搭公車。

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▲▼高雄市長陳其邁騎乘youbike2.0,高雄公車,youbike2.0。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁今跟學生騎乘youbike2.0。（圖／記者賴文萱攝）

另外，高雄YouBike 2.0公共自行車租賃站原定年底達成千站，今年8月底提前達成目標；今年8月4日累計次數更突破千萬人次騎乘。因應學生就要開學，陳其邁也同時發表好消息，自8月25日開始，高雄市籍學校高中職以下學生持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或兒童卡租借本市YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市公車9/1起，掃QR Code免費搭，高中職以下學生租借YouBike2.0前30分鐘免費。（圖／記者賴文萱攝）

在這次「公共運輸省很大，支付整合便利行」一系列的活動中，也包含MeNGo月票降價加碼優惠，「無限暢遊」全票方案折價249元與「公車+客運暢遊」全票方案折價239元。

高雄YouBike2.0也同步推出「雄福氣！轉轉好運×週週抽5,000元」活動，自8月25日起至9月25日，凡於高雄市租借YouBike 2.0 ，每騎5次即可享有1次抽獎機會，騎10次享有2次抽獎機會，每週抽出5,000元禮卷等多項好禮，在最後一週加碼抽時下最夯的iPhone12。

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