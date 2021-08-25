高雄氣爆善款運用「查無不法」簽結　陳其邁：還前市長陳菊清白

▲高雄氣爆調查專案小組調查氣爆善款運用情形，經高雄地檢署以查無犯罪事實，已簽結在案。（圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（25）日表示，在高雄市長陳其邁上任屆滿週年前，高雄地檢署函復高市府，明載高市府於2019至2020年間移送雄檢之81氣爆等相關案件皆查無犯罪事實，因此予以簽結。陳其邁表示，所幸司法終還全體市府公務同仁公道，也還前市長陳菊清白，更將以打造安全城市作為長遠目標，以守護市民安全。

陳其邁指出，氣爆是高雄市民永遠的痛，無論是災後初步的環境復原，或是中長期對受災者生理或心理上的持續重建，皆仰賴社會各界的慷慨；對於善款，市府始終銘記在心，使用上因此有其嚴謹規範及延續性，卻因選舉被做為政治工具，不僅導致多年紛擾，高雄市民的共同傷痛更一再被揭開，進而造成二、三度傷害。

▲高雄氣爆案查無不法均獲簽結。（圖／高雄市政府提供）

其中，更有許多市府公務同仁多年深陷紛擾、十分委屈，陳其邁對此表達慰問及感謝之意；陳其邁也呼籲，在查無犯罪事實簽結後，同仁終於可以安心放手推動市政，他期盼未來和全體市府團隊共同為高雄繼續打拚，以不負市民所託。

法制局說明，有關高雄市議會石化氣爆調查專案小組調查氣爆善款運用情形，包括氣爆紀念裝置藝術、法律服務費用等案，經過韓前市府移送高雄地檢署偵辦，業經高雄地檢署以查無犯罪事實，已簽結在案。

另監察院調查部分，監察院亦已同意結案。足見，高雄市政府對氣爆善款之運用，完全公開透明，並無存有任何所稱之弊案。