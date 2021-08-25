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「Delta病毒不會等你」　侯友宜：台灣現在就要做好準備迎戰

▲▼侯友宜出席新北市政會議。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜出席新北市政會議。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

全球Delta病毒肆虐，新北市長侯友宜25日在市政會議中再度提醒，台灣現在就要準備就緒迎戰，他也提到日本採取「在宅醫療」，其實類似新北的「虛擬病房」，讓輕症者直接在宅治療，可能是最後要考慮的選項。

衛生局長陳潤秋指出，Delta對世界各國的醫療量能都是很大的挑戰，美國光上周五就新增20萬例，日本在東京奧運後疫情也快速上升，確診、住院、重症持續創新高，日本除宣布招募防疫旅館，也啟動「在宅醫療」處置病患，把確診、中症者留置家中；中國大陸疫情則有下降，值得注意的是，上海浦東機場6名境外貨機作業人員確診，需提高警覺。

侯友宜表示，當時台灣疫情守很好的時候，面對英國變異株，大家都認為不會進入台灣，沒想到英國變異株還是進來了，造成8百多人往生，傷害還歷歷在目。而上次大家同心齊力，18家急救責任醫院在短時間內開設，集中檢疫所開設6家1308床，都是當時撐住新北醫療量能的關鍵。

侯友宜表示，面對Delta，台灣現在就要準備就緒，這才是應有的態度，別人進來的病毒，台灣要做好充滿準備的自信迎戰，不能一直認為不會進來。

因此，若疫情爆發，新北市的6家集中檢疫中心要開到加倍的量，ICU病床一週內要全部開出，透過這些專責病房擋住死亡率。而日本採取的「在宅醫療」則類似新北的「虛擬病房」，如果Delta病毒大幅肆虐，讓很多輕症者在宅治療，也可能是最後要考慮的選項。

侯友宜強調，全球Delta病毒肆虐，台灣、新北市都要做好準備，不要看現在疫情穩定控制，因為病毒不會等你，Delta一進來就是快速上來，比英國變種病毒更快。

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