LIVE／新北終於也+0！嚴防Delta入侵　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增1例境外移入COVID-19病例(案16049)，自南非入境；另確診個案中新增1例死亡。新北市長侯友宜召開疫情說明會，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

我國新冠疫情（COVID-19）自5月大爆發，本土病例迅速竄升，5月17日單日新增535起本土病例為最高峰，5月19日全國進入三級警戒。歷經近4個月的努力後，本土病例終於在25日降為「0」。

不過，全球Delta病毒肆虐，侯友宜今天上午在市政會議中再度提醒，台灣現在就要準備就緒迎戰，他也提到日本採取「在宅醫療」，其實類似新北的「虛擬病房」，讓輕症者直接在宅治療，可能是最後要考慮的選項。

針對全台今（25）日疫情，指揮中心說明，新增之死亡個案(案15845)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月1日因其他原因住院，8月2日因醫院有病患確診，故安排個案進行採檢，8月4日確診，8月22日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,548,825例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,531,924例排除)，其中15,939例確診。2020年起累計830例COVID-19死亡病例，其中822例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、台北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）