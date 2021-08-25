高端第二劑規劃出爐！第六輪對象「9月27日開放接種」

▲高端疫苗開打。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，自8月23日至8月29日完成第一劑高端COVID-19疫苗接種之民眾，COVID-19公費疫苗預約平台預計於9月27日提供接種第二劑，屆時符合預約資格或收到簡訊提醒者即可預約接種。另若有出國急迫性須於第一劑後滿28天接種者，請地方政府衛生局指定轄內合約醫療院所於預約平台開打(9月27日)前酌情提供接種。

指揮中心指出，高端疫苗目前第二劑接種間隔至少28天，已於國內接種第一劑高端COVID-19疫苗之民眾，若因緊急出國需提前接種第二劑疫苗者，可提供具有付款紀錄之機票與出國日程及留學入學證明或公司外派出國等證明文件，至指定之合約醫療院所，經醫師評估後進行接種。

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▲出國需要滿28天可施打第二劑高端疫苗。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第一劑接種之醫療院所補發，再完成第二劑接種。於接種前，接種單位需核對民眾身分資料、主動詢問民眾疫苗接種史，檢視民眾COVID-19疫苗接種紀錄卡紀錄及健保卡註記貼紙資料，如均無相關接種證明或資訊者，除可使用網路連線「全國性預防接種資訊管理系統」(NIIS)查詢子系統查詢疫苗接種史，合約醫療院所亦可透過雲端藥歷系統等連結查詢，以確認疫苗接種間隔及廠牌是否符合規範。