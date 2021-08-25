德國大學驚爆下毒案　7人中毒「手腳變藍」！檢證實：有致命可能

▲大學驚傳下毒事件，有受害者一度命危。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

德國達姆施塔特技術大學23日傳出下毒事件，有7人在食用廚房內的食物及飲料後出現不適，其中有人的手臂、腿部「變成藍色」。警方懷疑，此案可能是有人試圖下毒，正朝此方向偵辦。

綜合BBC、衛報報導，這7人是達姆施塔特技術大學（Darmstadt Technical University）的學生及教職員，在使用研究所的廚房和飲料機之後，出現噁心等身體不適症狀。已知其中一名30歲學生一度處於命危狀態，所幸在接受醫療治療後，到了23日晚間身體狀況恢復穩定。

德國黑森州警方透露，部分患者的手臂、腿部變成藍色，當地檢警已於24日成立40人專案小組調查此案。當局懷疑，位在Lichtwiese校區3處小廚房內的多個免費牛奶、水瓶受汙染；依據調查人員的說法，「警方現已排除毒藥意外留下的可能性」。

警方透露，由於疑似有毒物質散發出刺鼻氣味，容易識別。高級檢察官哈特曼（Robert Hartmann）24日證實，該物質已被確認對人體有害，甚至致命。目前學生們被要求只能食用自行攜帶或受監督管理存放的食物及飲品，至於喝了校園內購買的瓶裝水後出現不適的人，應立即就醫。

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