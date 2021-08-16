2021德國紅點品牌與傳達設計大獎　崑大視傳系勇奪5件紅點獎

▲2021德國紅點品牌與傳達設計大獎，崑山科技大學視覺傳達設計系5件作品脫穎而出，拿下紅點獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

名列世界四大國際設計競賽的2021德國紅點品牌與傳達設計大獎，成績2日揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系設計能量蓬勃，與來自49個國家、9178件項目共同爭奪獎項，「P!SCOOL-P!SCO十週年祭」、「這會」、「±37.5 °C」、「USEFAIL」及「今日菇事」等5件作品脫穎而出，拿下紅點獎（Red Dot Award）。

素有「設計界奧斯卡獎」美稱之德國紅點設計獎為當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，與德國iF設計獎、美國國際設計傑出獎、日本優良設計獎，並列為世界四大國際設計競賽，能夠從中獲獎，是許多從事設計工作者，夢寐以求的獎項。去年崑山科大在「紅點設計概念」排名中榮獲亞太區14名，亦是全國私校唯一入榜，今年在「德國紅點品牌與傳達設計大獎」拿下好成績，實屬不易。

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此次得獎作品皆獲得崑山科大110年度高教深耕計畫補助，獲獎作品「P!SCOOL-P!SCO 十週年祭」由曾薰誼老師指導，為張宇宏、陳俞潔、李芝穎、程于柔、董立渟、蕭庭妤、葉庭聿等學生與獨立樂團P!SCO合作的十週年形象統籌設計特展，精選了樂團十年以來最具代表性的六首歌曲作為設計主軸，以歌曲設計角色，讓角色成樂團鮮明的視覺形象，藉以提升樂團曝光度以及宣揚樂團的音樂理念，該作品同時獲得2021荷蘭Indigo設計大獎品牌媒體類金獎。

「這會」由蔡明君老師指導，是潘俊弘、黃沛晴、徐禹萱、邱靖揚、葉寧、賴玥穎、黃珉柔、黃子軒等學生共同創作的畢業專題形象主視覺規劃，以讓設計連結社會與生活，提出令受眾有感的設計，期待生活能因設計而達到更美好的境界為理念。該作品同時獲得2021荷蘭Indigo設計大獎品牌教育類金獎，以及2021美國IDA國際設計大獎形象設計類榮譽獎，盡受評審青睞。

鄭明輝及陳淏煬老師指導的學生作品「±37.5 °C」，是由謝家沂、蕭婉鵑、高蓁、洪莉婷、鄭茹芳、彭信祈、李俞潔等學生共同創作的畢業專題形象主視覺規劃，創作理念在傳遞37.5 度是一個疫情時代人們相處的界限，數位感測儀下的每個數字，成了這個時期人類安全的依據，當個體溫度成為我們相處的界限時，進行一場找回時代溫度的移情練習，希望創作者在這逐漸虛擬的世界裡找回溫度。

呂裕文老師及張聰賢老師指導的學生作品「USEFAIL」，由莊斌凱、黃子庭、林明宣、葉俊宏等學生與全興資源再生股份有限公司產學合作，作品名稱源自於USE 與 FAIL兩個英文單詞，USE 代表著使用者的概念，而 FAIL代表著製造能源後所產生的廢棄物，「USEFAIL」同時也是對useful（有用的）這個單字的諷刺，將資訊透過視覺設計呈現，期望重視這項議題，該作品同時獲得2021荷蘭Indigo設計大獎形象設計類銅獎。

「今日菇事」則由鄭中義老師，學生張家瑜、何羿臻、周佩儒、游宛芸、李家霈，以日曆插畫設計呈現每日一菇。每一天，每一頁，這些菇單心事都會與你一同悲喜，即使生活有些難以相遇，但透過這樣子的好日曆，讓你的生活，可以多些知識，對自己多些諒解。

崑大李天祥校長表示，視傳系近年積極將學生的創意能量推向國際舞台，蔡明君老師指導的「伴桌體-台灣文化字型設計」同時獲得美國IDA國際設計大獎海報設計類金獎、2021荷蘭Indigo設計大獎綜合平面設計類銀獎與文字設計類銀獎；鄭中義老師指導的「桫欏目」獲得2021荷蘭Indigo設計大獎綜合平面設計類銀獎，張聰賢老師指導的「聽見後-庶民講堂」獲得品牌教育類銀獎，曾薰誼老師指導的「2020朝倉直巳教授紀念創作獎」形象規劃設計則獲得品牌教育類銅獎，國際競賽成果相當豐碩，創作能量足以與全球好手競爭！

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