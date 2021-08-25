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超商「爆汁熱狗堡」開賣了！舖滿肉醬＋起司　還有泰國限定熱壓吐司

▲▼7-11熱狗堡、熱壓吐司、檸檬塔。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11全新肉醬起司熱狗堡，熱狗咬下還會爆汁，口感超濃郁。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

開吃了！就有超商一口氣推出2款最新熱狗堡，其中一定要吃鋪滿濃郁肉醬和起司的熱狗堡，咬下熱狗還會爆汁，每一口都充滿幸福感，另外，現在台灣7-11也吃得到原本只在泰國販售的紐約客辣味熱狗熱壓吐司，吐司裡包了一整根辣味熱狗，加上起司與墨西哥風味紅醬，吃貨們絕對不能錯過。

7-11祭出全新熱狗堡口味，首先為「肉醬起司熱狗堡」，選用匈牙利紅椒粉慢火燉煮美式肉醬，搭配會爆汁的三起司熱狗，接著再撒上帕瑪森起司粉、切達、摩佐，口味十分濃郁，另一款「起司四重奏熱狗堡」，則是使用切達、高達、摩佐和帕瑪森4種起司，口味鹹香濃郁還會牽絲，搭配美式原味熱狗，低溫蒸烤鎖住肉汁，以上2款即日起至9/21可享OPEN!開心餐79元優惠。

▲▼7-11熱狗堡、熱壓吐司、檸檬塔。（圖／記者周姈姈攝）

▲想吃超濃起司風味就要選起司四重奏熱狗堡。

熱壓吐司控絕對不能錯過「紐約客辣味熱狗」，這個口味原本只有在泰國才有，但現在台灣7-11限定門市也吃得到了，紐約客辣味熱狗熱壓吐司選用一整根紐約客辣味熱狗，搭配切達、摩佐雙起司與墨西哥風味紅醬，即日起至9/21還可享熱壓吐司任選第2件59折，線上透過foodomo外送服務也能享同優惠。

▲▼7-11熱狗堡、熱壓吐司、檸檬塔。（圖／記者周姈姈攝）

▲原本只在泰國吃得到的紐約客辣味熱狗熱壓吐司，現在來7-11就能享用。

▲▼7-11熱狗堡、熱壓吐司、檸檬塔。（圖／記者周姈姈攝）

▲墨西哥風味肉醬燻腸捲，口味微辣搭配肉醬超過癮。

另外還有「墨西哥風味肉醬燻腸捲」，墨西哥辣椒入醬辛而不辣、層次豐富，大份量燻腸和肉醬調配邪惡滋味，即日起至9/21也可享OPEN!開心餐79元優惠。

▲▼萊爾富最新手搖飲聯名商品。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富最新2款手搖飲聯名商品，限時3天「第2件1元」開喝。（圖／萊爾富提供）

如果想來點甜的，那就一定要喝萊爾富獨家聯名手搖飲新品「初韻芝士奶蓋四季烏龍」，以四季烏龍為茶底，搭配微微鹹甜口感的芝士奶香，喝起來非常有層次，另外，萊爾富也和樂法一起打造最新「樂法私藏奶蓋奶茶」，樂法私藏紅茶加上濃郁奶香起司，每一口都甜蜜，以上2款全台各限量5萬瓶。

▲▼萊爾富最新手搖飲聯名商品。（圖／萊爾富提供、翻攝TrueWin初韻臉書專頁）

▲憑飲料外盒截角至初韻門市購買指定飲品可享買1送1。（圖／翻攝TrueWin初韻臉書專頁

萊爾富即日起至8/26期間也祭出指定聯名飲料新品「第2件1元」優惠活動，數量有限售完為止，另外，即日起至9/7前，至全台萊爾富門市購買指定聯名飲料新品，可享單件嚐鮮價32元、2件55元。不只這樣，TrueWin初韻還加碼，只要憑芝士奶蓋四季烏龍外盒截角，至門市消費即享芝士奶蓋四季烏龍、芝士奶蓋茉莉綠、芝士奶蓋好韻紅同品項買1送1。

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