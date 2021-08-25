超商「爆汁熱狗堡」開賣了！舖滿肉醬＋起司　還有泰國限定熱壓吐司

▲7-11全新肉醬起司熱狗堡，熱狗咬下還會爆汁，口感超濃郁。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

開吃了！就有超商一口氣推出2款最新熱狗堡，其中一定要吃鋪滿濃郁肉醬和起司的熱狗堡，咬下熱狗還會爆汁，每一口都充滿幸福感，另外，現在台灣7-11也吃得到原本只在泰國販售的紐約客辣味熱狗熱壓吐司，吐司裡包了一整根辣味熱狗，加上起司與墨西哥風味紅醬，吃貨們絕對不能錯過。

7-11祭出全新熱狗堡口味，首先為「肉醬起司熱狗堡」，選用匈牙利紅椒粉慢火燉煮美式肉醬，搭配會爆汁的三起司熱狗，接著再撒上帕瑪森起司粉、切達、摩佐，口味十分濃郁，另一款「起司四重奏熱狗堡」，則是使用切達、高達、摩佐和帕瑪森4種起司，口味鹹香濃郁還會牽絲，搭配美式原味熱狗，低溫蒸烤鎖住肉汁，以上2款即日起至9/21可享OPEN!開心餐79元優惠。

▲想吃超濃起司風味就要選起司四重奏熱狗堡。



熱壓吐司控絕對不能錯過「紐約客辣味熱狗」，這個口味原本只有在泰國才有，但現在台灣7-11限定門市也吃得到了，紐約客辣味熱狗熱壓吐司選用一整根紐約客辣味熱狗，搭配切達、摩佐雙起司與墨西哥風味紅醬，即日起至9/21還可享熱壓吐司任選第2件59折，線上透過foodomo外送服務也能享同優惠。

▲原本只在泰國吃得到的紐約客辣味熱狗熱壓吐司，現在來7-11就能享用。



▲墨西哥風味肉醬燻腸捲，口味微辣搭配肉醬超過癮。



另外還有「墨西哥風味肉醬燻腸捲」，墨西哥辣椒入醬辛而不辣、層次豐富，大份量燻腸和肉醬調配邪惡滋味，即日起至9/21也可享OPEN!開心餐79元優惠。

▲萊爾富最新2款手搖飲聯名商品，限時3天「第2件1元」開喝。（圖／萊爾富提供）

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