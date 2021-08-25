喪禮蘭花盆不見！調監視器見「貨車偷載走」氣炸：回收送下一家？

▲花店人員來把一盆2500元的蘭花收走。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

喪禮結束後，買來的鮮花都會被花店收回去嗎？一名男子抱怨，日前在教堂辦完家人喪禮，結果親友送的蘭花竟然被花店擅自收走，且沒有事先告知，讓他氣得質疑「回收再送下一家嗎？」網友解釋，喪禮結束後收走鮮花是「業界慣例」，如果沒事先講通常都會回收。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」抱怨，家人喪禮一結束，花店就默默來把蘭花盆全收回，還用不織布包好帶走，當初一盆至少花了2500元，他懷疑店家根本是想回收賣給下一組客人，「一般送蘭花不都是買斷的嗎？太黑心的花店了！」

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▲照理說花店都會把喪禮的鮮花收走，除非客人特別說要留。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



原PO堅定地說，「我相信3盆高腳蘭花絕對是買斷不是所謂出租的，無論出殯場地是在喪家或是教堂，蘭花絕對都是買斷的」，他們事前已答應教堂結束後蘭花盆會留下，供教堂自由使用 ，結果喪禮一結束蘭花就不翼而飛，調閱監視器才看到花店人員親自把花收回去，讓家屬和教堂人員都十分錯愕。

過來人解釋，喪禮蘭花盆確實分為買和租2種價位，原PO的價位看起來是用買的，不過傳統觀念認為，喪禮結束後所有東西就會清掉，象徵一切圓滿結束，不會特別把鮮花留下來，有可能是店家沒有事先詢問，就按照慣例把蘭花盆收回，如果原PO是用買的話有權利向店家要回來。

▲內行人解釋。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



網友回應，「佈置會場的本來就是會收走」、「場地有時間限制的，要清空給下一組場佈」、「溝通問題吧～我家是道教，當初爸爸走的時候我本也想留蘭花，但親戚說喪事的不能留所以就作罷了」、「基本上都是（業界慣例），除非事先跟業者說花要留下來，不然都是一起帶走」、「通常一場要結束了，下一場的花店跟佈置人員就在外面等了好嗎？靈車一開，花店人員馬上就會進來收！」