奶茶控要衝！超商就能喝到「再睡五分鐘」　尬樹懶包裝Q爆

▲再睡五分鐘聯手超商推鋁箔盒裝飲料。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨時開喝！由Youtuber滴妹創辦的手搖飲品牌「再睡5分鐘」，去年甫開幕就吸引一票人朝聖，至今仍擁有超高人氣。為了免去排隊時間，再睡5分鐘攜手超商打造首款鋁箔盒裝飲料，使用蜜香紅茶搭配濃醇牛乳的「蜜香歐蕾」，奶茶控絕對要嚐鮮。另，辻利茶舖近日也找來健司聯名打造特調「抹茶拿鐵」，於指定超商就能喝到。

▲招牌LOGO樹懶變身包裝可愛爆表。

近來積極與手搖飲聯手推出冰品、飲料的全家，這次找來滴妹的「再睡5分鐘」聯手，共同研發「蜜香歐蕾」飲料，嚴選蜜香紅茶茶葉搭配濃醇牛乳，調配出甜度適中的最佳滋味，且招牌LOGO樹懶也化身療癒包裝，可愛到不行，即日起免排隊就能於全台門市開喝。

▲辻利茶舖X健司近日也聯名打造最新「抹茶拿鐵」。

另，日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」近日也和「Kenji健司」聯名推出最新「辻利抹茶拿鐵」，使用全100％日本抹茶粉完美複製日式抹茶乳飲品，目前在7-11獨家開賣，抹茶控也不能放過。

【你可能也想看】

►麥當勞免費吃！APP改版「3大亮點」搶先看 餐點可以隨買店取

►只有6周！超Q「京都限定」貓咪吐司快閃信義區 5罪惡口味先筆記

►爽嗑黑毛和牛、天使紅蝦！火鍋吃到飽「小福利」亮相 必點食材先看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下