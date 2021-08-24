今起3天午後防大雨地區曝　本月「最熱時間」將到來

▲氣象局提醒，今午後山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（24日）、周三午後近山區有對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意天氣的變化；周四至下周一將是本月份氣溫最高的一段時間，小心中暑。

中央氣象局指出，今各地大多為多雲到晴，午後山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，南部地區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約32至35度，花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後較為悶熱。

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氣象局預報，周三至下周一大致上受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周三、周四午後西半部地區有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫炎熱，高溫約32至35度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新各國（美國GFS、加拿大CMC、歐洲ECMWF）模式模擬皆顯示，8月底前西北太平洋似無颱風發展的跡象；模擬並顯示，周四起偏弱的太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，天氣將更趨穩定。



吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周三台灣在太平洋高壓邊緣，其沉降作用不足以壓制不穩定度的釋放，午後近山區有對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意天氣的變化；各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。



吳德榮分析，周四至下周一太平洋高壓逐漸增強，各地大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫再略推升至36、37度以上，將是本月份氣溫最高的一段時間，小心中暑（本月至23日止高溫偏低，台北高溫達35度僅1天）；午後對流受到沉降作用的壓制，局部短暫陣雨主要在山區，且範圍明顯縮小。