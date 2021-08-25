　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

錯過東京奧運還有巴黎奧運　日常節電小動作讓你輕鬆飛法國替中華隊加油

▲▼台電,節電,奧運。（圖／台電提供、翻攝自中華奧會FB、關韶文經紀人提供）

▲今年奧運關注度高，有網友覺得是近年奧運最好看的一年，台灣的民眾皆振奮不已。（圖／翻攝自中華奧會 Chinese Taipei Olympic Committee

生活中心／綜合報導

甫結束的東京奧運，儘管無法飛到現場加油吶喊，但中華隊斬獲2金、4銀、6銅，寫下史上最佳成績，讓守候在台灣的民眾振奮不已。好表現讓不少人計畫2024要衝向巴黎奧運，但機票動輒數萬元也是一筆不小的負擔，不過只要做對了日常節電小動作，就能輕鬆存下機票錢，享受在巴黎親眼見證選手們揮汗奮戰的英姿。

▲▼省電,冰箱,冷氣。（圖／取自Picjumbo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夏季來臨，不少民眾都會選擇吹風扇、開冷氣，卻也可能讓荷包越來越薄。（示意圖／取自Picjumbo）

每到夏季總是冷氣吹不停？沒人在的空間卻也燈火通明？日常壞習慣小心讓荷包越來越薄！今年因為疫情關係，不少上班族實施居家上班，學生們也都停課在家改採線上教學，尤其又適逢夏日，導致家中用電節節攀升。為了強化民眾改變自身用電習慣的自我意識，今年度台電喊出「節電 從我改變」的口號，希望大家都能改變平常用電的小習慣，身體力行節約用電，不僅愛護地球，還可節省不少電費，累積下來，飛往巴黎看奧運就不是夢想。

▲▼台電,節電,奧運。（圖／台電提供、翻攝自中華奧會FB、關韶文經紀人提供）

▲▼與民眾一起節電抗夏，台電推出多招「節電小撇步」，呼籲民眾身體力行節約用電。（圖／台電提供）

▲▼台電,節電,奧運。（圖／台電提供、翻攝自中華奧會FB、關韶文經紀人提供）

「居家抗夏」台電有節電小撇步，建議選用變頻空調，並將溫度設於26～28度、搭配循環扇與百葉窗簾，也別忘了2週清洗一次濾網，不僅加速室內降溫也可減少耗能。另外，防疫在家開伙次數變多，使用白醋或檸檬清潔電鍋外鍋底部的污漬水垢，讓電鍋發熱效率更好；而其他像是調低洗澡熱水器溫度或是關閉免治馬桶暖座功能等，累積下來都能節省一筆可觀電費。

今年人氣網紅關韶文也攜全家拍攝節電MV，分享平常的省電妙招。如將傳統老舊燈泡換成LED、選用有認證的家電、拔掉日常不用的電器插頭、保留冰箱四周通風等，通通輕鬆不費力，小小舉動就能拯救地球又有感降低電費。

▲▼台電,節電,奧運。（圖／台電提供、翻攝自中華奧會FB、關韶文經紀人提供）

▲受台電之邀為「節電」廣告合作主題曲《關關燈》，邀請全家人出演MV、獻唱。（圖／關韶文經紀人提供）

每個能站在奧運舞台上的選手，必是經過長時間的苦練，才能有成功的光榮時刻，就如同節電大作戰，每天一個小小的舉動，長期下來就能累積成可觀的資金。距離巴黎奧運還有三年，不妨以存下機票錢為目標，一起省電愛地球，成為台灣最堅實的後盾。（台灣電力公司廣告）

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
8月底莫德納、BNT抵台？　黃暐瀚爆：數字非常大
蔡阿嘎「砸9萬包牌威力彩」！　得獎金額出爐
死亡直播畫面曝！她受困洪水FB求救　哭喊「好恐怖」遭沖走溺斃
獨／睽違近4個月！　全國今本土「+0」
選手沒自由！李洋父：不排除「不當土銀公務員」　離開月損9萬↑
第七輪AZ本週公布規劃！　「這類人」有望優先施打
「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　經紀人恐害2人被迫離隊
李洋公認「妹控」穩交7年　IG限動脫離不了3字
快訊／NCC前專委「盜木生火」燒玉山12天　檢方起訴求重刑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電費噴2萬4「下個月卻變1462元」　狂人曝2招！網跪：冷氣吹到怕

宅神爆五倍券是「找他們」包裝！公文曝光　能先打AZ或莫德納

八大停業3個月！小姐苦喊「撐不下去」曝奢侈開銷　引眾怒：活該

快訊／本土+0、郭董搶貨BNT最快月底到？　陳時中14:00說明

快訊／米其林名單下午揭曉　盧秀燕預測「這9家餐廳」摘星

第七輪AZ「本週公布規劃」！這類人有望優先　45萬長者還在等第二劑

錯過東京奧運還有巴黎奧運　日常節電小動作讓你輕鬆飛法國替中華隊加油

「某國政府」積極協助下批疫苗　他曝最快到貨時間：我洩題了

藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券來了！　5振興券抽籤方案曝

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

紅線違停堵整條巷道...被警開單　稱在下貨！錄影反嗆「丟臉的保母」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

宅神爆五倍券是「找他們」包裝！公文曝光　能先打AZ或莫德納

八大停業3個月！小姐苦喊「撐不下去」曝奢侈開銷　引眾怒：活該

快訊／本土+0、郭董搶貨BNT最快月底到？　陳時中14:00說明

快訊／米其林名單下午揭曉　盧秀燕預測「這9家餐廳」摘星

第七輪AZ「本週公布規劃」！這類人有望優先　45萬長者還在等第二劑

錯過東京奧運還有巴黎奧運　日常節電小動作讓你輕鬆飛法國替中華隊加油

「某國政府」積極協助下批疫苗　他曝最快到貨時間：我洩題了

藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券來了！　5振興券抽籤方案曝

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

帛琉入境變嚴！帛琉總統：台灣是特例不受影響　曝訪美心得

平均8歲7人男團「出道5天宣布解散」　遭大陸官媒批評：童工

機車行老闆願望成真！　小7進駐逢甲「魔鬼三角窗」

六都半年實價交易總額9971億　可建2條高鐵

超商「爆汁熱狗堡」開賣了！舖滿肉醬＋起司　還有泰國限定熱壓吐司

「11P性愛趴」3女激戰8男！摩鐵不斷電嗨整晚　邪惡淫媒曝光

全球離岸風電工程船首艘懸掛我國國旗　東方風能：用心培訓人才

大陸本土疫情復燃？昨日新增+4「位於上海江蘇雲南」

振興五倍券家戶集資上限「最多5份」　各部會發券統一平台抽籤

花蓮防疫暖心食堂完成階段性任務　2萬4千弱勢受惠圓滿落幕

黏人虎斑貓隨時都「要揹揹」！　爸暖戴「專屬喵圍巾」

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

愛上拳擊！正妹老師「17秒跳躍擊拳」畫面曝光

即／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣

郭董BNT疫苗8月底進150萬劑！　750萬劑到貨時間曝

他鬼月一舉動慘丟工作！崩潰下跪道歉

高舉疫苗被虧像抽海陸　美女護理長笑談當時現場

館長打高端！　親曝「身體唯一反應」

第七輪AZ「本週公布規劃」！45萬長者還在等第二劑

作家打完高端猝死　王浩宇列6症狀：符合心肌梗塞

某國政府積極協助下批疫苗　他曝最快到貨時間

更多熱門

相關新聞

小股東憂發放紀念品擴散染疫　台電：室外舉行、動線確保距離　

小股東憂發放紀念品擴散染疫　台電：室外舉行、動線確保距離　

台電總管理處接連傳出確診，讓許多台電大樓附近的人員十分擔心，而台電將從明日開始，一連三天發放股東會紀念品，也讓許多小股東十分憂心，擔心會有染疫的風險。

東奧金牌掉漆了！ 彈簧床冠軍朱雪瑩：以為髒了，摳了一下就...

東奧金牌掉漆了！ 彈簧床冠軍朱雪瑩：以為髒了，摳了一下就...

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

奧運羅嘉翎快閃南警青春專案代言

奧運羅嘉翎快閃南警青春專案代言

「再生能源」發電占比仍低　一表盤點台灣發電結構

「再生能源」發電占比仍低　一表盤點台灣發電結構

關鍵字：

台電節電奧運

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

《天天向上》男星拖行性侵受害女畫面曝光

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

球星竟是變態殺人魔！　冰箱驚見「3顆血頭顱」

中國粉絲也爆Lucas劈腿！「把粉絲當後宮」無套上床

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面