錯過東京奧運還有巴黎奧運　日常節電小動作讓你輕鬆飛法國替中華隊加油

▲今年奧運關注度高，有網友覺得是近年奧運最好看的一年，台灣的民眾皆振奮不已。（圖／翻攝自中華奧會 Chinese Taipei Olympic Committee）



生活中心／綜合報導

甫結束的東京奧運，儘管無法飛到現場加油吶喊，但中華隊斬獲2金、4銀、6銅，寫下史上最佳成績，讓守候在台灣的民眾振奮不已。好表現讓不少人計畫2024要衝向巴黎奧運，但機票動輒數萬元也是一筆不小的負擔，不過只要做對了日常節電小動作，就能輕鬆存下機票錢，享受在巴黎親眼見證選手們揮汗奮戰的英姿。

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▲夏季來臨，不少民眾都會選擇吹風扇、開冷氣，卻也可能讓荷包越來越薄。（示意圖／取自Picjumbo）

每到夏季總是冷氣吹不停？沒人在的空間卻也燈火通明？日常壞習慣小心讓荷包越來越薄！今年因為疫情關係，不少上班族實施居家上班，學生們也都停課在家改採線上教學，尤其又適逢夏日，導致家中用電節節攀升。為了強化民眾改變自身用電習慣的自我意識，今年度台電喊出「節電 從我改變」的口號，希望大家都能改變平常用電的小習慣，身體力行節約用電，不僅愛護地球，還可節省不少電費，累積下來，飛往巴黎看奧運就不是夢想。

▲▼與民眾一起節電抗夏，台電推出多招「節電小撇步」，呼籲民眾身體力行節約用電。（圖／台電提供）



「居家抗夏」台電有節電小撇步，建議選用變頻空調，並將溫度設於26～28度、搭配循環扇與百葉窗簾，也別忘了2週清洗一次濾網，不僅加速室內降溫也可減少耗能。另外，防疫在家開伙次數變多，使用白醋或檸檬清潔電鍋外鍋底部的污漬水垢，讓電鍋發熱效率更好；而其他像是調低洗澡熱水器溫度或是關閉免治馬桶暖座功能等，累積下來都能節省一筆可觀電費。

今年人氣網紅關韶文也攜全家拍攝節電MV，分享平常的省電妙招。如將傳統老舊燈泡換成LED、選用有認證的家電、拔掉日常不用的電器插頭、保留冰箱四周通風等，通通輕鬆不費力，小小舉動就能拯救地球又有感降低電費。

▲受台電之邀為「節電」廣告合作主題曲《關關燈》，邀請全家人出演MV、獻唱。（圖／關韶文經紀人提供）

每個能站在奧運舞台上的選手，必是經過長時間的苦練，才能有成功的光榮時刻，就如同節電大作戰，每天一個小小的舉動，長期下來就能累積成可觀的資金。距離巴黎奧運還有三年，不妨以存下機票錢為目標，一起省電愛地球，成為台灣最堅實的後盾。（台灣電力公司廣告）