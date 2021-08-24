柴山秘境3天2死！「天然鐵絲網」成奪命關鍵　生日當天找到遺體

▲林姓婦人獨自前往柴山秘境，失蹤3天遺體被尋獲，身上被藤蔓纏繞，呈現跪姿，已經身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄60歲的林姓婦人前往柴山秘境失蹤，3天後被發現遭藤蔓纏繞身亡，這已是柴山3天內第二起命案。對此，中華戶外探險協會副理事長宋德威表示，這種藤蔓有如「天然鐵絲網」，很容易遭到絆倒、纏繞，一般人若進入秘境，也容易產生迷航，因此找不到路。

林姓婦人20日搭乘計程車，前往高雄柴山，21日還有與女兒通話，不過隨即失聯。女兒聯繫不上母親，感到十分焦急，因此像警方報案。

不過，儘管兵分多路搜救，依舊沒有找到人，直到24日上午，有山友經過，發現林婦呈現跪姿，身上被樹藤纏繞，已經明顯身亡，才打電話報案，而當天正是林婦的生日。

對此，中華戶外探險協會副理事長宋德威說明，二戰時期，日本人怕美軍從旁邊爬進來，所以才會有這麼多藤蔓，猶如天然鐵絲網，很容易被絆倒或纏繞。

▼林姓婦人進入柴山後失聯，4天後被尋獲已成冰冷遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝）



宋德威表示，若是有經驗的人，被藤蔓絆倒時，還可以做出反應，用手去緩衝，避免受傷，但若一般民眾反應不及，被絆倒後手臂著地，就容易脫臼。

此外，宋德威也說，到了這種秘境，就算沒有藤蔓，只要不熟路況，看到四周都是樹叢，也很容易發生叢林迷航，很容易不知所措，手機沒有訊號、聲音也會被樹林擋住。

儘管柴山海拔不高，面積也只有1,200公頃，但此處是特種部隊的山地訓練基地，一般有經驗的登山客，也會隨身準備小刀、剪刀，以免遭到纏繞，可見想攻克柴山還是有一定難度。

除了這起意外，還有一名66歲的余姓男子，16日前往柴山秘境健行，接著與家屬失去聯繫，過了5天才被找到，但人已經明顯死亡。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘