作家打高端猝逝！最後貼文被百人狂酸　女兒氣炸回應

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市中壢區56歲、馬來西亞籍的網路專欄作家陸之駿23日接種高端疫苗，今日突然身體不適，送醫宣告不治。沒想到，許多網友紛紛到陸之駿最後的貼文留言開酸，讓陸男的女兒氣炸回應。

據悉，陸之駿有高血壓病史，接種後24日上午躺在床上沒反應，被家屬發現後送醫，到院前無呼吸心跳，急救後不治。目前仍無法釐清陸男的死因是否與高端疫苗有關，詳細情況仍待解剖釐清。

陸男猝逝的曝光後，許多親友也紛紛到期最後一篇接種高端疫苗的文章留言，「陸老師，感恩您在文壇的奉獻」、「願一路好走，家屬節哀」、「慟！一路好走」、「覺得非常遺憾與頓感無常，一路好走早登彼岸」、「太意外了，陸兄一路好走…請家屬節哀」。

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▲▼陸之駿臉書最後的貼文被網友狂酸。（圖／翻攝陸姓作家臉書）



然而，該文也湧入大批酸民諷刺陸男施打高端疫苗，讓親友看不下去留言，「我不懂…為什麼還有人要拿逝者打高端的事情來酸」、「怎麼會有人在逝去者的臉書上按笑臉、寫消遣嘲諷的話？有沒有想過他正在傷心的家人看到後做何感想？當政治立場凌駕於人性與善良，台灣還能剩下什麼？」

陸男家屬24日無對外回應，但看到網友貼上新聞連結說「然後他就死掉了」，陸男的女兒回嗆「你呢！怎麼還沒死掉啊？」；另外，也有人說「光榮捐軀，建議應該蓋國旗進忠烈祠。對了，本來就有病不要來影響別人打高端的意願」時，陸男女兒忍不住再嗆「希望你父母也如此 不客氣」。

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