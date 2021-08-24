第六輪總結算！預約高端增至75.1萬人「加開場多15.2萬」

▲高端疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）



記者洪巧藍／台北報導

第六輪高端疫苗昨日開打，今日就傳出疑似接種後死亡個案，指揮官陳時中表示，不會因為這樣停止施打。第六輪加開今天傍晚6點結算，增加15.2萬人完成預約，加上首波預約59.9萬人，第六輪總計有75.1萬人要打高端疫苗。

高端這次開放20歲以上民眾都可以預約接種，是首見年齡最低，依照「COVID-19公費疫苗預約平台」首波總計有59.9萬人預約，8/23日開打。

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指揮中心盤點疫苗數量，並於21日宣布第六輪加開登記，23日開放預約，今日下午6時結算，符合預約資格有20萬8,735人，到下午1點為止已完成預約人數有15萬2,871人，佔符合預約資格人數73.24%；這些加開對象會於8/27開始接種。

中央流行疫情指揮中心今日公布最新疫苗統計，昨日共有17.9萬人接種疫苗，其中接種高端的有16萬7,268 劑；統計截至目前為止，累計接種 10,246,977 劑，疫苗接種人口涵蓋率 40.32%，劑次人口比 43.66 (劑/每百人)。

不過，開打第二天傳出2名接種後死亡個案，其中一名是陸姓網路專欄作家，指揮官陳時中說，初步研判有心肌梗塞可能性，但是到院前死亡，所以要由司法相驗，由檢察官做相關判定。

另一名新北市39歲男性，新北市衛生局表示，該案無身患慢性病，8/23接種高端疫苗，接種後當天無特別症狀，8/24中午遭發現無呼吸心跳，緊急送醫搶救不治。收治個案新光醫院表示，該名個案今年4次因暈倒送至本院急診，其中2次驗出禁藥陽性反應，家屬反應他昨日打新冠疫苗，但並非至新光醫院接種疫苗，會依疑似疫苗不良事件通報主管機關。