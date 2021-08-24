　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第六輪總結算！預約高端增至75.1萬人「加開場多15.2萬」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

第六輪高端疫苗昨日開打，今日就傳出疑似接種後死亡個案，指揮官陳時中表示，不會因為這樣停止施打。第六輪加開今天傍晚6點結算，增加15.2萬人完成預約，加上首波預約59.9萬人，第六輪總計有75.1萬人要打高端疫苗。

高端這次開放20歲以上民眾都可以預約接種，是首見年齡最低，依照「COVID-19公費疫苗預約平台」首波總計有59.9萬人預約，8/23日開打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心盤點疫苗數量，並於21日宣布第六輪加開登記，23日開放預約，今日下午6時結算，符合預約資格有20萬8,735人，到下午1點為止已完成預約人數有15萬2,871人，佔符合預約資格人數73.24%；這些加開對象會於8/27開始接種。

中央流行疫情指揮中心今日公布最新疫苗統計，昨日共有17.9萬人接種疫苗，其中接種高端的有16萬7,268 劑；統計截至目前為止，累計接種 10,246,977 劑，疫苗接種人口涵蓋率 40.32%，劑次人口比 43.66 (劑/每百人)。

不過，開打第二天傳出2名接種後死亡個案，其中一名是陸姓網路專欄作家，指揮官陳時中說，初步研判有心肌梗塞可能性，但是到院前死亡，所以要由司法相驗，由檢察官做相關判定。

另一名新北市39歲男性，新北市衛生局表示，該案無身患慢性病，8/23接種高端疫苗，接種後當天無特別症狀，8/24中午遭發現無呼吸心跳，緊急送醫搶救不治。收治個案新光醫院表示，該名個案今年4次因暈倒送至本院急診，其中2次驗出禁藥陽性反應，家屬反應他昨日打新冠疫苗，但並非至新光醫院接種疫苗，會依疑似疫苗不良事件通報主管機關。

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
抓到韓粉了！酸民攻擊「猝逝作家」嗆高端　他看一眼就起底
朴有天對粉絲伸淫爪！　再爆玩3P「約炮對話曝光」
李婉鈺認罪！謊報人頭請助理費　下場出爐
想動工先給500萬！　公路總局驚爆長年索賄
快訊／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝光
竹科沒有炒股大戶？　網曝都在炒「這個」：比股票賺還快
電視主持人爆「性侵女網友」！　下藥上床：有戴保險套

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抓到韓粉了！酸民攻擊「猝逝作家」嗆高端　四叉貓看一眼就起底

「南半球女王」誘惑4連拍！她變最辣護士嬌喊：來打高端疫苗啊

避免拖延症有妙方　首先克服凡事要求「完美主義」是關鍵

快訊／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後驚爆確診足跡曝光

謝志偉反串「高端再打下去恐出人命」1人亡　羅友志：噁心又瘋狂

第六輪總結算！預約高端增至75.1萬人「加開場多15.2萬」

台鐵EMU3000「不賣站票」　交長曝新車用途！最快年底上線

作家打高端猝逝！最後貼文被百人狂酸　女兒氣炸回應

台中名店遭控「塑膠袋下鍋炸」連2天關門　附近攤商：外出散心了

國1南下五股至林口交流道深夜封閉　改道路線看這裡

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

抓到韓粉了！酸民攻擊「猝逝作家」嗆高端　四叉貓看一眼就起底

「南半球女王」誘惑4連拍！她變最辣護士嬌喊：來打高端疫苗啊

避免拖延症有妙方　首先克服凡事要求「完美主義」是關鍵

快訊／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後驚爆確診足跡曝光

謝志偉反串「高端再打下去恐出人命」1人亡　羅友志：噁心又瘋狂

第六輪總結算！預約高端增至75.1萬人「加開場多15.2萬」

台鐵EMU3000「不賣站票」　交長曝新車用途！最快年底上線

作家打高端猝逝！最後貼文被百人狂酸　女兒氣炸回應

台中名店遭控「塑膠袋下鍋炸」連2天關門　附近攤商：外出散心了

國1南下五股至林口交流道深夜封閉　改道路線看這裡

兄弟對戰富邦居劣勢　林威助：重點是游霆崴

肛門才剛動刀「又長新東西」　金剛緊急電燒處理

抓到韓粉了！酸民攻擊「猝逝作家」嗆高端　四叉貓看一眼就起底

超迷你「迪士尼小夜燈」在掌心發光！排排站萌翻　全六款逼人收齊

江少慶25日初登板無限制　投教只擔心他有壓力

金山六三社區變身水水田莊　新北六股里活化環境改造立典範

「南半球女王」誘惑4連拍！她變最辣護士嬌喊：來打高端疫苗啊

小股東憂發放紀念品擴散染疫　台電：室外舉行、動線確保距離　

新北升格十年環保葬增7倍　聯合海葬儀式溫暖啟航

明霸克露橋斷擋不住國手芒果　布農族高展宏行銷家鄉一兼二顧

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣

和獅子王聚餐沒確診！部桃護理師被證實打2劑高端

56歲專欄作家殞命！「一家三口都打高端」　親友狂湧FB：發生什麼事

館長打高端！　親曝「身體唯一反應」

豬瘟肉流入雲林　稽查結果超驚人

背小孩跑單遭嫌！外送爸辛酸揭爆汗濕透照

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

高端首例！專欄作家打完隔天死亡　陳時中回應

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面