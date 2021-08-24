少女網路失身！學霸兒嘗禁果挨告功課崩盤　父：他本來很乖

▲2未成年男女嘗禁果，事後男方挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

一名未滿14歲的少女和家人吵架離家出走，投靠未滿16歲的陳姓少年，結果兩人一起過夜發生性行為，陳男被高雄少家法院裁定訓誡並予以假日生活輔導；而少女的爸媽另提求償50萬元，陳的爸爸替兒子叫屈，說兒子是前三名，平常都很乖，高雄簡易庭審理後，判應賠共13萬元。

判決指出，未滿14歲的小如(化名)與於去年2月初透過朋友介紹認識一名還在就讀國中的陳姓少年，過沒多久小如因與家人發生爭執後離家，隨後去找陳男，晚上2至友人高雄市小港區餐旅大學附近住處借宿，於同日晚上，利用兩人同房間機會，發生性行為。

小如的爸媽得知後氣得提告性侵，陳男經高少家法院審理後裁定訓誡並予以假日生活輔導。由於小如未滿14歲，爸媽不肯原諒陳姓少年，另提民事求償，要求賠償精神損害，以小如名義求償30萬元、爸媽求償20萬元

而陳姓少男爸爸出庭時表示，雙方確實有發生性交行，都是自願的，兒子本來很乖，都是前三名，因為這件事情都無心讀書，且又是單親家庭，原告請求金額過高嚇死人，只願賠償5萬元。

法官審酌陳姓少年還是學生，爸爸是搬家工人，收入不高，審酌雙方身分、地位、經濟能力，及對身心發展所受危害程度，因此判陳姓少年和陳父應賠小如10萬元、另須賠小如爸爸3萬元，共應賠13萬元，可上訴。