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烤肉燃殺機！63瓶汽油火攻釀1死1重傷　死神堂哥賠償金額出爐

▲▼ 林園縱火亡 。（圖／記者洪正達翻攝）
▲高雄林園區發生縱火案，兇手竟是堂哥。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市林園區某民宅去年3月間傳出火警，造成1死1傷的慘案，檢警調查後，發現縱火者竟是比鄰而居的王姓堂哥。原來堂哥先前與死者堂妹、堂弟曾因烤肉起衝突，挾怨報復，購買63瓶汽油後，用電擊棒引燃汽油。最高法院審理後，處無期徒刑定讞，民事部分再判他要賠堂妹父母和堂弟共872萬餘元。

判決指出，51歲王男與當時48歲的堂妹一家比鄰而居，2019年2月間，堂弟（40歲）邀請朋友前來家中烤肉，但王男不滿堂弟等人喝酒吵鬧，先丟石頭制止，之後更拿高爾夫球桿前去理論，最後雙方互毆後互控傷害，2人都被起訴。王男懷恨在心，多次放話：「我一個人配你（堂弟）全家！」

王男積極進行復仇，在去年2、3月間，多次到加油站購買汽油，最後總計購買了30公升汽油，並自行分裝成63小瓶。3月5日深夜，王男從自家2樓跨過女兒牆到堂妹家中，並在陽台、神明廳、樓梯口陸續擺放汽油瓶，還將其中5瓶汽油潑灑在堂妹、堂弟房間門口及走道上。王男部置妥當後，持電擊棒敲擊堂妹的房門，堂妹被驚醒，見王男出現在房門口，嚇得大喊「趕快報警」。

王男打開電擊棒引燃火勢後，隨即逃離現場。堂妹因房門著火，被困在房內活活被燒死，堂弟開門看見火勢，不得已破窗跳樓獲救，但全身仍有超過3成面積受到2至3度燒燙傷。案發後檢警鎖定王男追緝，王男躲藏14天後，溜回家拿止痛藥被活逮。檢方依照「家暴殺人罪」對他提起公訴。

法院審理時，王男否認具有殺人犯意，辯稱只是教訓他們而已，「沒想到電擊棒會引燃火勢」。但法院根據他事先找朋友安置寵物，又託母親收取房屋租金，顯見有逃逸躲藏的預備，已具有殺人故意。一二審法院均將他判處無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院處無期徒刑定讞。

民事部分，堂妹父母向他求償704萬元，堂弟則求償247萬餘元。王男對求償金額全數同意，但表示他被羈押1年多，也沒有賺錢，外面的工作都沒有了，只能想辦法跟家裡聯絡看看，因為最近都沒辦法聯繫到他的家人。

合議庭審理認為堂妹父母被迫承受白髮人送黑髮人的悲愴遭遇，扣除犯罪被害人補償金共80萬元，判決王男還須賠償2人共624萬餘元。而堂弟因在夜間熟睡之際，突遭縱火焚燒，身體受傷嚴重，經過治療、整型數次，所受精神上的苦楚不可磨滅，因此依堂弟請求數額247萬餘元，可上訴。

時間對我們來說完全沒用！

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