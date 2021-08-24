作家打高端後猝逝！臉書灌爆留言⋯「太震驚、希望是假消息」

▲陸姓作家施打後不幸身亡，親友湧入臉書留言「太震驚、」「希望是假消息」。（圖／翻攝自Facebook陸姓作家臉書）

記者林育綾／綜合報導

國產高端疫苗23日正式開打，不過隨即出現3例施打後不適案例，今（24）日上午又傳出，一名陸姓網路專欄作家施打後不幸身亡。而該作家的臉書還停在昨日上午PO文，「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端」，如今臉書也被親友灌爆留言，也有人不敢置信說「太震驚，希望是假消息」、「老友，是你嗎？」不過至今尚無相關回應。而陸男死因是否與疫苗有關，仍待相關單位調查釐清。

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▲▼陸姓作家施打高端後不幸身亡，親友湧入臉書留言。圖／翻攝自Facebook陸姓作家臉書）



根據陸姓作家臉書貼文表示，昨23日上午一家三口施打高端疫苗。不料今日傳出陸姓施打後出現不適，上午到院前已死亡。而網友、親友也紛紛湧入該作家臉書留言，可見不少友人表示「難以置信」、「陸兄，真的是你嗎？」、「無法相信」、「很遺憾還沒跟您見面！」「一路好走」也有不少提到原先跟作家的約定，還沒來得及實現。

▲▼陸姓作家施打高端後不幸身亡，親友湧入臉書留言，尚未得到家屬及相關回應。圖／翻攝自Facebook陸姓作家臉書）

其中也有許多人說「希望是假消息」、「怎麼可能，太令人震驚了！」，也有人悲痛感激「陸先生謝謝你，你的文章跟你的勇氣將永留台灣」、「一個美食家、詩人、思想上的巨人就此殞落」。

更有人抱不平說「怎麼會有人在逝去者的臉書上按笑臉、寫消遣嘲諷的話? 有沒有想過他正在傷心的家人看到後做何感想? 當政治立場凌駕於人性與善良，台灣還能剩下什麼」。雖然尚未證實該作家就是新聞提及的案例，但PO文留言不斷湧入，至今仍未得到回應。