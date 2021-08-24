22歲正妹網紅直播一半慘死！遇害過程LIVE曝光：她淒厲慘叫→黑屏

▲22歲網紅直播時意外喪命。（圖／翻攝自正觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南一名正妹直播主「美美」21日驚傳身亡！2021年5月1日，她出發開始徒步西藏，8月21日早上6點33分，美美像往常一樣開始直播，而就在短短的1個多小時後，不幸降臨。當天早上7點44分左右，她剛說完要把車子推到路上去，隨後就聽到一聲淒厲慘叫，鏡頭經過幾番翻轉後便成了黑屏模式。

據《正觀新聞》報導，「一片大地，蓋上喜歡的房子，種上糧食瓜果蔬菜，雞鴨鵝奶牛，救助流浪狗，還有敬老院，單純不違心，這是我的理想，」7月3日，在徒步西藏的第60天，直播主「河南美美 徒步西藏」用一段影片記錄下了她當時的心境。8月21日，據多位博主證實，河南女孩「美美」確已遇難。

在美美直播帳號首頁，她這樣向網友們介紹自己，「雖然形單影只，卻享受著牛馬相伴、綠草如茵、藍天白雲」、「我來自河南許昌縣的一個偏遠的小山村，喜歡簡單的生活和簡單的人」。

5月1日，美美從許昌出發青藏線，穿越可可西里無人區，「家鄉出發青藏線穿越可可西里無人區，一人一車兩狗，手拉太陽能房車無團隊無後援無工會全程吃住在房車裡，感受了不一樣的旅途快樂和艱辛。」在直播帳號裡，美美不定期地向網友們分享著她的心路曆程。

▲她5月時開始徒步西藏。（圖／翻攝自正觀新聞）

直到8月21日早上6點33分，美美像往常一樣開始做直播，而就在短短的1個多小時後，不幸降臨了。

據網友們事後上傳的影片及評論顯示，8月21日早上7點44分左右，美美稱要把車子推到路上去，隨後就聽到「啊」的一聲，鏡頭經過幾番翻轉後便成了黑屏模式。

隨後，網上有消息稱，「河南一位叫美美的善良女孩徒步西藏，車禍遇難。」一時間，網友對美美的死因議論紛紛，有人稱美美車禍去世，還有人稱美美是觸電身亡。

8月23日下午，美美生前的一位好友小黑（化名）回應，目前美美的屍體已找到，確已遇害，「不是車禍，正在進行屍檢。」據小黑透露，美美發生事故的地點在青海通天河附近。